پیرمحل:جڑواں سڑکیں خراب ، حادثات معمول بن گئے

  • فیصل آباد
پیرمحل (نمائندہ دُنیا)جڑواں سڑکیں حادثات کی آماجگاہ میں تبدیل ہو گئیں، شہریوں نے سپیڈ بریکرز تعمیر کروانے کا مطالبہ کر دیا۔شہر کی جڑواں سڑکیں جو درکھانہ، ملتان اور بھسی ذیل کو جانے والے راستوں کا تعین کرتی ہیں۔۔۔

 ان پر روز بروز ٹریفک کی بڑھتی ہوئی بھرمار کے باعث حادثات معمول بن چکے ہیں۔ متعدد افراد ٹریفک حادثات میں اپنی جانیں گنوا بیٹھے ہیں۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ مذکورہ ایریا میں ٹریفک پولیس اہلکاروں کی غیر موجودگی بھی انسانی جانوں کے لئے خطرہ بنی ہوئی ہے ۔حادثات کی روک تھام کے لیے شہریوں نے متعدد بار جڑواں سڑکوں کے سنگم پر سپیڈ بریکرز تعمیر کروانے کا مطالبہ کیا، مگر متعلقہ اداروں کی خاموشی لمحہ فکریہ ہے ۔ ٹرانسپورٹروں اور عوامی حلقوں نے ڈپٹی کمشنر ٹوبہ ٹیک سنگھ محمد نعیم سندھو اور دیگر اربابِ اختیار سے فوری نوٹس لینے اور حفاظتی اقدامات یقینی بنانے کا مطالبہ کیا ہے ۔

 

