زیر حراست ملزم سے دوران تفتیش انکشاف پر اسلحہ برآمد
فیصل آباد(سٹی رپورٹر)زیر حراست ملزم سے دوران تفتیش انکشاف پر اسلحہ برآمد کرلیا گیا۔تھانہ ساہیانوالہ پولیس نے گرفتار ملزم عارف سے دوران تفتیش انکشاف پر اسکے بتائے ہوئے ایڈریس پر کارروائی کرتے ہوئے اسلحہ برآمد کرلیا۔ جسکے خلاف مقدمہ درج کرتے ہوئے قانونی کارروائی شروع کردی گئی ہے ۔
