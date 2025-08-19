صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

زیر حراست ملزم سے دوران تفتیش انکشاف پر اسلحہ برآمد

  • فیصل آباد
زیر حراست ملزم سے دوران تفتیش انکشاف پر اسلحہ برآمد

فیصل آباد(سٹی رپورٹر)زیر حراست ملزم سے دوران تفتیش انکشاف پر اسلحہ برآمد کرلیا گیا۔تھانہ ساہیانوالہ پولیس نے گرفتار ملزم عارف سے دوران تفتیش انکشاف پر اسکے بتائے ہوئے ایڈریس پر کارروائی کرتے ہوئے اسلحہ برآمد کرلیا۔ جسکے خلاف مقدمہ درج کرتے ہوئے قانونی کارروائی شروع کردی گئی ہے ۔

زیر حراست ملزم سے دوران تفتیش انکشاف پر اسلحہ برآمد کرلیا گیا۔تھانہ ساہیانوالہ پولیس نے گرفتار ملزم عارف سے دوران تفتیش انکشاف پر اسکے بتائے ہوئے ایڈریس پر کارروائی کرتے ہوئے اسلحہ برآمد کرلیا۔ جسکے خلاف مقدمہ درج کرتے ہوئے قانونی کارروائی شروع کردی گئی ہے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کراچی

نشے کے عادی افراد سریا چرا کر لے گئے:ناتھا خان پُل پر پھر گڑھا پڑ گیا،ٹریفک کی روانی متاثر،شہری پریشان

غیر ملکی کمپنی کے عملے سے ڈیڑھ کروڑ کی ڈکیتی

وزیر اعلیٰ کی بلدیاتی اداروں اور ٹریفک پولیس کو ہائی الرٹ رہنے کی ہدایت

پاک روس مضبوط تعلقات پرکام کررہے ہیں،قونصل جنرل

سڑکوں کی بندش کیلئے ٹینکرز روکنے پرعدالت برہم

سندھ حکومت اختیارات منتقل کرنے کو تیار نہیں، منعم ظفر

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
دو حوصلہ افزا فیصلے
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
کیا یہ خواہش غلط ہے؟
خالد مسعود خان
عرفان صدیقی
اَنس الشریف کو بتایا بھی تھا!
عرفان صدیقی
رشید صافی
بونیر کے آنسو
رشید صافی
جویریہ صدیق
قدرتی یا خود ساختہ آفات؟
جویریہ صدیق
حافظ محمد ادریس
رسولِ رحمتﷺ کے محبوب صحابی …(3)
حافظ محمد ادریس