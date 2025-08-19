پاور لوم مالکان مزدور وں کو فیکٹریوں میں بند کر کے تشدد کرنے لگے
پینسرہ (نمائندہ دُنیا)مزدور قیادت کا کہنا ہے کہ فیکٹری مالکان کئی سالوں سے انہی نمائندوں کے ساتھ بیٹھ کر معاہدے کرتے آ رہے ہیں، تب ہم دہشت گرد نہیں تھے ۔
اب کی بار جب اجرتوں میں اضافہ نہ ہونے پر آواز بلند کی گئی تو ہم پر الزامات لگا کر فیکٹریوں کی غیر قانونی تالہ بندی کر دی گئی، جس پر لیبر کورٹ کی جانب سے مالکان کو نوٹس جاری کیے گئے ہیں۔ان خیالات کا اظہار چیئرمین پاکستان لیبر قومی موومنٹ بابا لطیف انصاری نے سدھار میں مزدوروں کے جلسہ عام سے خطاب کرتے ہوئے کیا۔ اس موقع پر سیکٹر صدر شیخ نثار احمد، رانا ریاض، ملک ممتاز، فیضی بندیشہ سمیت دیگر رہنما بھی موجود تھے جبکہ پاور لوم ورکرز سینکڑوں کی تعداد میں شریک ہوئے ۔بابا لطیف انصاری نے کہا کہ مزدور کو اس کا آئینی حق دیا جائے ، سہولیات فراہم کی جائیں اور حکومت کی جانب سے سالانہ اجرتوں میں اضافہ یقینی بنایا جائے ۔ مزدور رہنماؤں نے کہا کہ اگر ورکرز قیادت کے بغیر فیکٹریوں میں جانا چاہتے ہیں تو جا سکتے ہیں، مگر مزدوروں نے واضح طور پر انکار کر دیا۔