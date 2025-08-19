صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سابقہ رنجش ،شہری کو بدترین تشدد کا نشانہ بنا دیا ، دھمکیاں

  • فیصل آباد
فیصل آباد(سٹی رپورٹر)سابقہ رنجش کی بنا پر شہری کو قابو کرکے بدترین تشدد کا نشانہ بنا دیا گیا۔ تفصیلات کے مطابق تھانہ صدر جڑانوالہ کے علاقے چک نمبر 124 گ ب کے رہائشی آصف اقبال نے پولیس کو بتایا کہ۔۔۔

 ملز موں نے سابقہ رنجش کی بنا پر مبینہ طور پر اسے قابو کر لیا اور ڈنڈوں سوٹوں کے ساتھ بدترین تشدد کا نشانہ بناتے ہوئے زخمی کرنے کے ساتھ سنگین نتائج کی دھمکیاں دی گئیں۔ پولیس نے متاثرہ شہری کی مدعیت میں مقدمہ درج کر کے قانونی کارروائی شروع کر دی ہے ۔

 

