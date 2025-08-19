صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

چنیوٹ:47 دودھ بردار گاڑیوں ،97فوڈ پوائنٹس کی چیکنگ

  • فیصل آباد
چنیوٹ(ڈسٹرکٹ رپورٹر)پنجاب فوڈ اتھارٹی کی صحت دشمن کاروبار کرنے والوں کیخلاف کارروائیاں جاری ہیں۔ڈپٹی ڈائریکٹر آپریشنز پنجاب فوڈ اتھارٹی ڈاکٹر محمد قاسم رضا کی سربراہی میں ٹیموں نے 47 دودھ بردار گاڑیوں سمیت 97 فوڈ پوائنٹس کی چیکنگ کی۔۔۔

 اورصفائی کے ناقص انتظامات،ممنوع چائنیز سالٹ اور گلی سڑی سبزیوں کے استعمال پر فوڈ پوائنٹ کو جرمانہ عائدکیا گیا۔علاوہ ازیں ملازمین کے میڈیکل سرٹیفکیٹ بھی عدم موجود پائے گئے ،قوانین کی سنگین خلاف ورزیوں پر 57ہزار کے جرمانے عائد کئے گئے ۔3کلو ایکسپائر اشیا کو برآمد کر کے تلف کیاگیا،دودھ کے سیمپل ناقص پائے جانے پر ملک شاپس اور دودھ بردار گاڑیوں کو بھاری جرمانے عائد کئے گئے ۔انہوں نے واضح کیا کہ خوراک میں جعلسازی کرنے والوں کیخلاف کارروائیاں جاری رہیں گی۔

 

