شورکوٹ :زیر تعمیر پل افتتاح سے پہلے ہی دوسری بار بیٹھ گیا
شورکوٹ (نمائندہ دنیا)شورکوٹ ٹوبہ روڈ پر چک نمبر 498 ج ب کے قریب کھمانوالا کو ملانے والے سیم نالے پر زیر تعمیر پل افتتاح سے پہلے ہی دوسری بار زمین میں بیٹھ گیا۔۔۔
جس سے منصوبے کے معیار پر سوالات اٹھ گئے اور عوامی حلقوں میں تشویش کی لہر دوڑ گئی۔ذرائع کے مطابق پل کی تعمیر میں ناقص میٹریل استعمال ہوا اور غفلت برتی گئی، جس کے باعث یہ منصوبہ بار بار نقص کا شکار ہو رہا ہے ۔ مقامی افراد کا کہنا ہے کہ پل ابھی ٹریفک کے لیے کھولا بھی نہیں گیا لیکن دو بار بیٹھ چکا ہے ، جو غیر ذمہ دارانہ رویے کی عکاسی کرتا ہے ۔اسسٹنٹ کمشنر شورکوٹ شازیہ رحمان موقع پر پہنچیں، پل کا معائنہ کیا اور فوری مرمت کے احکامات جاری کیے ۔ انہوں نے کہا کہ عوام کی جان و مال کو خطرے میں ڈالنے کی اجازت نہیں دی جائے گی اور غفلت کے مرتکب افراد کے خلاف سخت کارروائی ہوگی۔عوامی و سماجی حلقوں نے مطالبہ کیا کہ ناقص کام کرنے والے ٹھیکیدار کو بلیک لسٹ کیا جائے اور آئندہ منصوبوں میں معیار اور شفافیت یقینی بنائی جائے تاکہ عوامی سرمائے کا ضیاع نہ ہو۔