ٹوبہ:پولیس لائنز میں جنرل پریڈ ، دستوں نے سلامی پیش کی
ٹوبہ ٹیک سنگھ (ڈسٹرکٹ رپورٹر)ڈسٹرکٹ پولیس لائنز میں جنرل پریڈ کا انعقاد کیا گیا جس کا معائنہ ڈی ایس پی ہیڈ کوارٹر آفتاب احمد صدیقی نے کیا۔
اس موقع پر ضلع پولیس، ایلیٹ فورس، ٹریفک پولیس اور لیڈی پولیس کے دستوں نے سلامی پیش کی۔ڈی ایس پی آفتاب احمد صدیقی نے اپنے خطاب میں پولیس افسروں ا ور اہلکاروں کو ڈسپلن، جسمانی فٹنس اور پولیس ورکنگ کے حوالے سے خصوصی ہدایات دیں۔ انہوں نے کہا کہ موجودہ دور میں پولیس کی ذمہ داریاں مزید بڑھ گئی ہیں، جن میں جرائم کا سدباب، امن و امان کا قیام اور مجر موں کو کیفر کردار تک پہنچانا اولین ترجیحات ہیں۔انہوں نے زور دیا کہ پولیس فورس کو ہمہ وقت مستعد اور عوام کے جان و مال کے تحفظ کے لیے تیار رہنا چاہیے ۔ ان کا کہنا تھا کہ ڈسپلن اور پیشہ ورانہ کارکردگی ہی وہ اوصاف ہیں جو پولیس کو کامیاب اور عوام دوست ادارہ بناتے ہیں۔بعدازاں ڈی ایس پی ہیڈ کوارٹر نے پولیس لائنز میں سرکاری گاڑیوں کی انسپکشن کی اور مرمت و دیکھ بھال کے معاملات کا تفصیلی جائزہ لیا۔ انہوں نے افسروں کو ہدایت کی کہ سرکاری گاڑیوں کی دیکھ بھال میں کسی قسم کی کوتاہی یا غفلت برداشت نہیں کی جائے گی، کیونکہ یہ گاڑیاں فورس کی کارکردگی کو براہِ راست متاثر کرتی ہیں۔