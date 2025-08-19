صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ٹوبہ:پولیس لائنز میں جنرل پریڈ ، دستوں نے سلامی پیش کی

  • فیصل آباد
ٹوبہ:پولیس لائنز میں جنرل پریڈ ، دستوں نے سلامی پیش کی

ٹوبہ ٹیک سنگھ (ڈسٹرکٹ رپورٹر)ڈسٹرکٹ پولیس لائنز میں جنرل پریڈ کا انعقاد کیا گیا جس کا معائنہ ڈی ایس پی ہیڈ کوارٹر آفتاب احمد صدیقی نے کیا۔

اس موقع پر ضلع پولیس، ایلیٹ فورس، ٹریفک پولیس اور لیڈی پولیس کے دستوں نے سلامی پیش کی۔ڈی ایس پی آفتاب احمد صدیقی نے اپنے خطاب میں پولیس افسروں ا ور اہلکاروں کو ڈسپلن، جسمانی فٹنس اور پولیس ورکنگ کے حوالے سے خصوصی ہدایات دیں۔ انہوں نے کہا کہ موجودہ دور میں پولیس کی ذمہ داریاں مزید بڑھ گئی ہیں، جن میں جرائم کا سدباب، امن و امان کا قیام اور مجر موں کو کیفر کردار تک پہنچانا اولین ترجیحات ہیں۔انہوں نے زور دیا کہ پولیس فورس کو ہمہ وقت مستعد اور عوام کے جان و مال کے تحفظ کے لیے تیار رہنا چاہیے ۔ ان کا کہنا تھا کہ ڈسپلن اور پیشہ ورانہ کارکردگی ہی وہ اوصاف ہیں جو پولیس کو کامیاب اور عوام دوست ادارہ بناتے ہیں۔بعدازاں ڈی ایس پی ہیڈ کوارٹر نے پولیس لائنز میں سرکاری گاڑیوں کی انسپکشن کی اور مرمت و دیکھ بھال کے معاملات کا تفصیلی جائزہ لیا۔ انہوں نے افسروں کو ہدایت کی کہ سرکاری گاڑیوں کی دیکھ بھال میں کسی قسم کی کوتاہی یا غفلت برداشت نہیں کی جائے گی، کیونکہ یہ گاڑیاں فورس کی کارکردگی کو براہِ راست متاثر کرتی ہیں۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

ملتان

تجاوزات مافیا کیخلاف آپریشن تیز،قبضے واگزار

کرپشن، رشوت ستانی پر زیرو ٹالرینس پالیسی :بشارت نبی

کوٹ ادو :چھاپہ، ناقص اور بدبودار گوشت برآمد

ملتان سمیت جنوبی پنجاب میں بارش سے میپکو کا ترسیلی نظام متاثر

سی پی ایس پی فیلوز کے اعزاز میں تقریب،مسائل حل کرنیکی یقین دہانی

بارش ،گلیاں اور بازار ندی نالوں کا منظر پیش کرنے لگے

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
دو حوصلہ افزا فیصلے
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
کیا یہ خواہش غلط ہے؟
خالد مسعود خان
عرفان صدیقی
اَنس الشریف کو بتایا بھی تھا!
عرفان صدیقی
رشید صافی
بونیر کے آنسو
رشید صافی
جویریہ صدیق
قدرتی یا خود ساختہ آفات؟
جویریہ صدیق
حافظ محمد ادریس
رسولِ رحمتﷺ کے محبوب صحابی …(3)
حافظ محمد ادریس