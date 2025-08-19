صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ریڈ کریسنٹ سوسائٹی اور شیخ شریف میموریل ٹرسٹ میں معاہدہ

  • فیصل آباد
ریڈ کریسنٹ سوسائٹی اور شیخ شریف میموریل ٹرسٹ میں معاہدہ

جھنگ (ڈسٹرکٹ رپورٹر)چیئرمین ریڈ کریسنٹ سوسائٹی اور شیخ شریف میموریل ٹرسٹ کے مابین اہم معاہدہ ہلال احمر ہسپتال جھنگ کی ری ویمپنگ اور توسیع کا میگا منصوبہ گائنی اور پیڈز کا سٹیٹ آف دی آرٹ ہسپتال کا رواں سال یکم نومبر کو افتتاح و فنگشنل ہو گا۔

ڈپٹی کمشنر علی اکبر بھنڈر اور صدر شیخ شریف ٹرسٹ ڈاکٹر معظم وحید شیخ نے معاہدے پر دستخط کئے ۔شیخ شریف ٹرسٹ نے ہسپتال کی ری ویمپنگ و توسیع کیلئے 20 کروڑ روپے عطیہ کئے ہیں۔ٹرسٹ ہر ماہ 20 لاکھ روپے ہسپتال کو عطیہ کرے گی۔سٹیٹ آف دی آرٹ ہسپتال جھنگ کے شہریوں کیلئے بڑی اہمیت کا حامل ہو گا۔

 

