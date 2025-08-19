افسروں کو اپنی ذمہ داریاں توجہ سے ادا کرنا ہو نگی:نعیم سندھو
ٹوبہ ٹیک سنگھ (ڈسٹرکٹ رپورٹر)ڈپٹی کمشنر نعیم سندھو نے ڈی سی کمپلیکس کی مختلف برانچز کا اچانک دورہ کیا۔ اس موقع پر انہوں نے اہلکاروں کی حاضری رجسٹر اور وقت کی پابندی کو چیک کیا۔۔۔
جبکہ دفتری انتظامات اور صفائی ستھرائی کا بھی تفصیلی جائزہ لیا۔ڈپٹی کمشنر نے دفاتر میں عوامی سہولت کے لیے بہتر ماحول یقینی بنانے کی ہدایت کی اور کہا کہ سائلین کو عزت و احترام کے ساتھ فوری ریلیف فراہم کیا جائے ۔ انہوں نے واضح کیا کہ عوامی خدمت میں کسی قسم کی غفلت برداشت نہیں کی جائے گی اور تمام افسروں کو اپنی ذمہ داریاں پوری توجہ سے ادا کرنا ہوں گی۔بعد ازاں اوپن ڈور پالیسی کے تحت ڈپٹی کمشنر نعیم سندھو نے دفتر میں آنے والے شہریوں کے مسائل سنے ۔ اس دوران شہریوں نے بجلی، پانی، نکاسی اور صفائی کے ساتھ ساتھ ریونیو معاملات، فرد کے اجراء اور انتقالات اراضی کے مسائل پیش کیے ۔