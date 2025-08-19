پی ایس 34 ڈسپوزل سٹیشن کی مشینری مر مت کے احکامات
فیصل آباد (سٹی رپورٹر)ایم ڈی واسا سہیل قادر چیمہ نے پی ایس 34 ڈسپوزل سٹیشن کا دورہ کیا اور پمپنگ مشینری کی فوری مرمت کے احکامات جاری کیے ۔
اس موقع پر ڈپٹی ایم ڈی سروسز اکرام اللہ چودھری، ڈپٹی ڈائریکٹر آپریشنز نعمان نور اور دیگر افسربھی موجود تھے ۔ایم ڈی واسا نے ہدایت کی کہ سمن آباد سمیت ملحقہ علاقوں کے سیوریج مسائل کے حل کے لیے ڈسپوزل سٹیشن کی مشینری کو فل کیپیسٹی پر چلایا جائے اور خراب پمپس کو فوری طور پر مرمت کر کے آپریشنل بنایا جائے تاکہ شہریوں کو نکاسی آب میں ریلیف مل سکے ۔انہوں نے کہا کہ شہریوں کو معیاری نکاسی آب کی سہولیات فراہم کرنا اولین ترجیح ہے اور مون سون کے دوران پمپنگ مشینری بھرپور استعداد کے ساتھ چلائی جائے تاکہ بارش کے بعد فوری نکاسی آب ممکن ہو۔ سہیل قادر چیمہ نے واضح کیا کہ پمپنگ مشینری کے غیر فعال ہونے پر کسی قسم کی غفلت برداشت نہیں کی جائے گی۔