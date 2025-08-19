صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پی ایس 34 ڈسپوزل سٹیشن کی مشینری مر مت کے احکامات

  • فیصل آباد
پی ایس 34 ڈسپوزل سٹیشن کی مشینری مر مت کے احکامات

فیصل آباد (سٹی رپورٹر)ایم ڈی واسا سہیل قادر چیمہ نے پی ایس 34 ڈسپوزل سٹیشن کا دورہ کیا اور پمپنگ مشینری کی فوری مرمت کے احکامات جاری کیے ۔

 اس موقع پر ڈپٹی ایم ڈی سروسز اکرام اللہ چودھری، ڈپٹی ڈائریکٹر آپریشنز نعمان نور اور دیگر افسربھی موجود تھے ۔ایم ڈی واسا نے ہدایت کی کہ سمن آباد سمیت ملحقہ علاقوں کے سیوریج مسائل کے حل کے لیے ڈسپوزل سٹیشن کی مشینری کو فل کیپیسٹی پر چلایا جائے اور خراب پمپس کو فوری طور پر مرمت کر کے آپریشنل بنایا جائے تاکہ شہریوں کو نکاسی آب میں ریلیف مل سکے ۔انہوں نے کہا کہ شہریوں کو معیاری نکاسی آب کی سہولیات فراہم کرنا اولین ترجیح ہے اور مون سون کے دوران پمپنگ مشینری بھرپور استعداد کے ساتھ چلائی جائے تاکہ بارش کے بعد فوری نکاسی آب ممکن ہو۔ سہیل قادر چیمہ نے واضح کیا کہ پمپنگ مشینری کے غیر فعال ہونے پر کسی قسم کی غفلت برداشت نہیں کی جائے گی۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

سرگودھا

عوام کو ریلیف کی فراہمی حکومت کی اولین ترجیح ہے ،ڈپٹی کمشنر

یونیورسٹی آف سرگودھا کے نرسنگ کالج کا افتتاح کر دیا گیا

ڈپٹی کمشنر خوشاب کا شوالہ سیم نالہ کا دورہ،نکاسی آب کا جائزہ لیا

نکاسی آب کیلئے بھکر انتظامیہ فوری طور پر متحرک ہوگئی

پی ایس 34 ڈسپوزل سٹیشن کی مشینریمرمت کے احکامات

ڈی پی او کی ہدایت پر پرپولیس لائنز میں جنرل پریڈ کا انعقاد

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
دو حوصلہ افزا فیصلے
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
کیا یہ خواہش غلط ہے؟
خالد مسعود خان
عرفان صدیقی
اَنس الشریف کو بتایا بھی تھا!
عرفان صدیقی
رشید صافی
بونیر کے آنسو
رشید صافی
جویریہ صدیق
قدرتی یا خود ساختہ آفات؟
جویریہ صدیق
حافظ محمد ادریس
رسولِ رحمتﷺ کے محبوب صحابی …(3)
حافظ محمد ادریس