ناقص صفائی کسی صورت برداشت نہیں کرینگے :ڈپٹی کمشنر
فیصل آباد (سٹاف رپورٹر)ڈپٹی کمشنر کیپٹن (ر) ندیم ناصر نے کہا ہے کہ ضلع میں ناقص صفائی کسی صورت برداشت نہیں کی جائے گی۔ صفائی کے ذمہ دار کنٹریکٹرز فوری طور پر کارکردگی بہتر بنائیں، بصورت دیگر بھاری جرمانوں کے ساتھ کنٹریکٹ منسوخ کر دئیے جائیں گے ۔
انہوں نے یہ بات ستھرا پنجاب مہم کے اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے کہی۔ اجلاس کے دوران جڑانوالہ کے کنٹریکٹر کی ناقص کارکردگی پر برہمی کا اظہار کیا اور نوٹس جاری کرنے کے احکامات دئیے ۔ ڈپٹی کمشنر نے پندرہ یونین کونسلز کو ایک ہفتے میں زیرو ویسٹ بنانے کی ہدایت کرتے ہوئے کہا کہ ڈیسلٹنگ کا کام فوری مکمل کیا جائے اور نکاسی آب میں کسی رکاوٹ کو برداشت نہیں کیا جائے گا۔انہوں نے بڑے اور چھوٹے کچرے کے ڈھیروں کو زیرو ویسٹ کرنے کے احکامات دیتے ہوئے کہا کہ صفائی کی مشینری ہر وقت فیلڈ میں متحرک نظر آنی چاہیے تاکہ اہداف سو فیصد حاصل کیے جا سکیں۔ کیپٹن (ر) ندیم ناصر نے فیصل آباد سٹی اور صدر کے علاقوں میں انتظامات مزید بہتر بنانے کی ہدایت کی اور اتوار کے روز صفائی کے ناقص میکنزم پر شدید برہمی کا اظہار کیا۔انہوں نے واضح کیا کہ بازاروں میں دوپہر کے بعد دکانوں کے باہر کچرے کے ڈھیر جمع ہونا کسی صورت قابل قبول نہیں ۔