چلڈرن ہسپتال فیصل آباد میں ناقص صفائی انتظامات ، مریضوں اور لواحقین کی مشکلات میں اضافہ
فیصل آباد (سٹاف رپورٹر)چلڈرن ہسپتال فیصل آباد میں صفائی ستھرائی کے ناقص انتظامات اور انتظامیہ کی غفلت نے مریضوں اور لواحقین کی مشکلات میں اضافہ کر دیا ہے ۔
او پی ڈی بلاک کے واش رومز میں نہ صابن دستیاب ہے اور نہ ہی ہاتھ خشک کرنے کے لیے ہینڈ ڈرائیر نصب ہیں، جس کے باعث جراثیم کے پھیلاؤ کا خطرہ بڑھ گیا ہے ۔ والدین اور تیمارداروں کا کہنا ہے کہ حفظانِ صحت کی سہولتوں کی عدم موجودگی وبائی امراض کے خدشات کو مزید بڑھا رہی ہے ۔ہسپتال کے مختلف بلاکس اور راہداریوں میں صفائی کے ناقص انتظامات ہیں۔ فرش پر گندگی، بدبو اور واش رومز کی خراب حالت نے ناقابل برداشت بنا دیا ہے ۔ او پی ڈی میں سینکڑوں مریض آتے ہیں مگر صفائی کے اس معیار نے انتظامی دعووں کی حقیقت آشکار کر دی ہے ۔ذرائع کے مطابق ہسپتال انتظامیہ کو بارہا شکایات ملنے کے باوجود بہتری نہیں لائی گئی۔ والدین کا کہنا ہے کہ ہم اپنے بچوں کا علاج کرانے آتے ہیں لیکن یہاں گندگی اور بدبو سے خوف ہے کہ بچے مزید بیماریوں میں مبتلا نہ ہو جائیں۔ ایک شہری نے کہا کہ یہ ہسپتال علاج کے بجائے بیماریوں کا سبب بنتا دکھائی دیتا ہے ۔ شہریوں نے اعلیٰ حکام سے مطالبہ کیا کہ ہسپتال کے صفائی نظام کو بہتر بنانے کیلئے ہنگامی اقدامات کیے جائیں، ذمہ دار عملے کیخلاف سخت کارروائی کی جائے اور مریضوں کیلئے بنیادی سہولتیں، خصوصاً صابن اور ہینڈ ڈرائیر، فوری فراہم کیے جائیں تاکہ بچوں اور ان کے اہل خانہ کو مزید مشکلات سے بچایا جا سکے ۔