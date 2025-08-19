صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

شجرکاری ، ہارٹیکلچر کے فنڈز کی وصولی میں بے ضابطگیاں

  • فیصل آباد
فیصل آباد (سٹاف رپورٹر)فیصل آباد سمیت پنجاب کے تین بڑے شہروں میں ترقیاتی منصوبوں کے دوران شجرکاری اور ہارٹیکلچر کے فنڈز کی وصولی میں سنگین بے ضابطگیوں کا انکشاف ہوا ہے ۔

آڈٹ رپورٹ کے مطابق مختلف محکموں نے ایک فیصد شجرکاری چارجز یا تو بالکل وصول نہیں کیے یا جزوی طور پر کیے ، جس سے قومی خزانے کو 2 ارب روپے سے زائد کا نقصان ہوا۔وزیراعلیٰ کی ہدایت پر 2011 میں تمام ترقیاتی سکیموں پر ایک فیصد تخمینہ شجرکاری اور باغبانی کے لیے لازمی قرار دیا گیا تھا اور یہ رقم متعلقہ پارکس اینڈ ہارٹیکلچر اتھارٹیز (پی ایچ اے ) کو منتقل ہونا تھی۔ تاہم آڈٹ رپورٹ میں انکشاف ہوا کہ گزشتہ پندرہ برسوں کے دوران فیصل آباد، لاہور اور راولپنڈی کی پی ایچ اے اتھارٹیز کو محکمہ تعمیرات و مواصلات، آبپاشی، واسا سمیت دیگر اداروں نے مطلوبہ فنڈز مکمل فراہم نہیں کیے ۔اس غفلت کے باعث واجب الادا رقوم کی یا تو صفر یا انتہائی کم وصولی ہوئی اور مجموعی طور پر 2 ارب 3 کروڑ 86 لاکھ 20 ہزار روپے کی کمی ریکارڈ پر آئی۔یہ صورتحال حکومتی احکامات کی خلاف ورزی کے ساتھ شہری ماحول اور ماحولیاتی توازن کے لیے بھی نقصان دہ ہے ۔ماہرین کا کہنا ہے کہ بروقت فنڈز ملتے تو سبزہ بڑھانے اور آلودگی کم کرنے کے منصوبے موثر طور پر مکمل ہو سکتے تھے ۔ شہریوں نے بھی مطالبہ کیا ہے کہ ذمہ دار اداروں سے رقوم فوری ریکور کی جائیں۔ دوسری جانب پی ایچ اے حکام کا کہنا ہے کہ واجبات کی وصولی کے لیے اقدامات جاری ہیں۔

 

