گیس سلنڈرکی غیرقانونی ری فلنگ،دکاندارگرفتار
فیصل آباد(سٹی رپورٹر)گیس سلنڈرز کی غیر قانونی ریفلنگ کرنے والے دکاندار کو گرفتار کر لیا گیا۔ تھانہ غلام محمد آباد کے علاقے میں پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے گیس سلنڈرز کی غیر قانونی ریفلنگ کرنے والے دکاندار کو گرفتار کر لیا اورمقدمہ بھی درج کر لیا۔
