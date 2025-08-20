صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ماموں کانجن:کمسن لڑکے سے مبینہ زیادتی ،ویڈیوبھی بنالی

  فیصل آباد
ماموں کانجن:کمسن لڑکے سے مبینہ زیادتی ،ویڈیوبھی بنالی

فیصل آباد(سٹی رپورٹر)کمسن لڑکے کو مبینہ زیادتی کا نشانہ بنانے کے ساتھ اس کی غیر اخلاقی ویڈیو ریکارڈ کرلی گئی۔

تفصیلات کے مطابق تھانہ ماموں کانجن میں مقدمہ کا اندراج کرواتے ہوئے چک نمبر 498 گ ب کے رہائشی علی شیر نے پولیس کو بتایا کہ ملزموں نے مبینہ طور پر اس کے کمسن بیٹے کو قابو کر لیا اور زیادتی کا نشانہ بنانے کے ساتھ اس کی مبینہ طور پر قابل اعتراض ویڈیو ریکارڈ کر لی گئی۔ جس سے اسے ہراساں اور پریشان بھی کیا گیا۔ جس پر پولیس نے مقدمہ درج کرکے ملزموں کی تلاش شروع کر دی ہے ۔

 

