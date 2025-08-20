صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

حضرت مولانا صوفی عتیق اللہ کوسپردخاک کردیاگیا

  • فیصل آباد
حضرت مولانا صوفی عتیق اللہ کوسپردخاک کردیاگیا

فیصل آباد(سٹی رپورٹر)ملک کے ممتاز عالم دین ، استاذ العلماء ، ولی کامل ، شیخ الحدیث حضرت مولانا صوفی عتیق اللہ مدیر جامعہ سلفیہ ستیانہ بنگلہ جو کہ مختصر علالت کے باعث انتقال کرگئے تھے۔۔۔

 ان کی پہلی نمازِ جنازہ ہائر سیکنڈری سکول ستیانہ بنگلہ میں شیخ الحدیث حافظ مسعود عالم کی اقتداء میں ادا کی گئی جبکہ دوسری نماز جنازہ 36 چک ستیانہ میں مرحوم کے بیٹے قاری عبدالخالق عتیق نے پڑھائی اور وہی پر خاندانی قبرستان میں تدفین کی گئی ۔ نماز جناز میں ناظم اعلیٰ مرکزی جمعیت اہلحدیث پاکستان علامہ عبد الرشید حجازی ، علامہ عبداللہ ناصر رحمانی ، علامہ ابتسام الٰہی ظہیر سمیت ملک بھر سے آئے ہزاروں علماء کرام ،اساتذہ کرام و طلبہ سمیت ہزاروں افراد نے شرکت کی۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

ملتان

زکریا یونیورسٹی : داخلوں کا ہدف پورا نہ ہوسکا ، تاریخ میں ایک ہفتہ توسیع

سی سی ڈی وہاڑی پولیس ٹیم کو اعلیٰ کارکردگی پر انعامات

بیت المال ،ر الیکشن کمیشن کے دفاتر کیلئے زمین کی شناخت کی ہدایت

ڈاکٹر اعجاز انجم ڈسٹرکٹ ایمرجنسی آفیسر خانیوال تعینات

ٹبہ سلطانپور :اپنی مدد آپ کے تحت شجرکاری مہم کا آغاز

مپیکو کا کریک ڈاؤن، سات افراد بجلی چوری کرتے پکڑے گئے

آج کے کالمز

ایاز امیر
معافی کا حسین راستہ
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
زیلنسکی کے کارنامے
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
تعلیم: سماجی تفریق کب تک؟
شاہد صدیقی
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
بارشیں ہی بارشیں اورسیلاب ہی سیلاب
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
محمد حسن رضا
670 اموات کا ذمہ دار کون؟
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
ایک جلیل القدر عالم کا انتقال
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر