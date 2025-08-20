حضرت مولانا صوفی عتیق اللہ کوسپردخاک کردیاگیا
فیصل آباد(سٹی رپورٹر)ملک کے ممتاز عالم دین ، استاذ العلماء ، ولی کامل ، شیخ الحدیث حضرت مولانا صوفی عتیق اللہ مدیر جامعہ سلفیہ ستیانہ بنگلہ جو کہ مختصر علالت کے باعث انتقال کرگئے تھے۔۔۔
ان کی پہلی نمازِ جنازہ ہائر سیکنڈری سکول ستیانہ بنگلہ میں شیخ الحدیث حافظ مسعود عالم کی اقتداء میں ادا کی گئی جبکہ دوسری نماز جنازہ 36 چک ستیانہ میں مرحوم کے بیٹے قاری عبدالخالق عتیق نے پڑھائی اور وہی پر خاندانی قبرستان میں تدفین کی گئی ۔ نماز جناز میں ناظم اعلیٰ مرکزی جمعیت اہلحدیث پاکستان علامہ عبد الرشید حجازی ، علامہ عبداللہ ناصر رحمانی ، علامہ ابتسام الٰہی ظہیر سمیت ملک بھر سے آئے ہزاروں علماء کرام ،اساتذہ کرام و طلبہ سمیت ہزاروں افراد نے شرکت کی۔