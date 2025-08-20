صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

تاندلیانوالہ:گھر میں گھس کر خاتون پر مبینہ تشدد ،نیم برہنہ کر دیا

  • فیصل آباد
تاندلیانوالہ:گھر میں گھس کر خاتون پر مبینہ تشدد ،نیم برہنہ کر دیا

فیصل آباد(سٹی رپورٹر)خاتون کو گھر میں گھس کر مبینہ تشدد کا نشانہ بنانے کے ساتھ نیم برہنہ کر دیا گیا۔

تفصیلات کے مطابق تھانہ صدر تاندلیانوالہ کے علاقے چک نمبر 403 گ ب کے رہائشی حسین نے پولیس کو بتایا کہ اس کی بیٹی گھر پر موجود تھی کہ اس دوران ملزم زبردستی گھر میں داخل ہوگئے اور اس کی بیٹی کو قابو کرکے تشدد کا نشانہ بنانے کے ساتھ مبینہ طور پر اس کے کپڑے پھاڑ دیئے گئے ۔ جس سے وہ نیم برہنہ ہو گئی۔ جس پر پولیس نے مقدمہ درج کرکے قانونی کاروائی شروع کر دی ہے ۔

 

