راشد منہاس شہید کوخراج عقیدت پیش کرنے کیلئے تقریب آج ہوگی

  • فیصل آباد
فیصل آباد(خصوصی رپورٹر) راشد منہاس شہید (نشانِ حیدر) کی عظیم قربانی کو خراجِ عقیدت پیش کرنے کے لیے ایک پروقار تقریب کا انعقاد۔۔۔

آج ایچ آر ایگزیکٹو مارکی، رحمان پورہ، گورنمنٹ ایم سی گرلز ہائی سکول کے قریب79 روڈ فیصل آباد میں کیا جا ئیگا۔ تقریب میں مختلف شعبہ ہائے زندگی سے تعلق رکھنے والی شخصیات شرکت کریں گی ،تقریب کے منتظمین میں راشد منہاس شہید سوسائٹی فیصل آباد کے چیئرمین زاہد مسعود نظامی منہاس، صدر ریاض احمد منہاس اور جنرل سیکرٹری اعجاز احمد منہاس شامل ہیں۔

 

