پیرمحل:چچا کا ساتھیوں سے ملکر بھتیجے پر تشدد،ویڈیووائرل
پیرمحل(نمائندہ دنیا)چچا نے ساتھیوں سے ملکر بھتیجے پر وحشیانہ تشدد کیاجس کی ویڈیو وائرل ہو نے پر ڈی پی او نے سخت نوٹس لیااورملزموں کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا۔
بتایاگیاہے کہ کچھ روز قبل پنچایت میں ہونیوالی تلخ کلامی کے باعث عنصر عباس نے اپنے بھتیجے محمد زین سکنہ 403ج ب کو دیگر ساتھیوں کی مدد سے زبر دستی اغوا کیااور قریبی گائوں 402ج ب ورکاں میں لے جا کر چمڑے کے بیلٹوں سے وحشیانہ تشدد کا نشانہ بنا یااوراسکی ویڈیو کو انٹر نیٹ پر اپ لوڈ کردیا ،جس کے وائرل ہو نے پر ڈی پی او عبادت نثار نے سخت نوٹس لیتے ہو ئے ملزموں کو گرفتار کر نے کا حکم جاری کیا تو تھا نہ چٹیانہ پولیس نے 2ملزموں محمد حیات اور عدیم کو حراست میں لیکر پابند سلاسل کردیا اوردیگر کی گرفتاری کے لئے چھاپے مارے جارہے ہیں ۔