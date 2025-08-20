مختلف ٹریفک حادثات میں 2افرادجاں بحق ، 28زخمی
جڑانوالہ،شورکوٹ،سمندری (نمائندگان دنیا ) مختلف ٹریفک حادثات میں 2افرادجاں بحق اور 28زخمی ہوگئے ۔بتایاگیاہے کہ جڑانوالہ کے نواحی علاقہ سیدوالہ روڈ موٹر وے انٹر چینج کے قریب ڈرائیور کو اونگھ آجانے کے باعث مسافر بس الٹ گئی۔۔۔
جس کے نتیجے میں 15سالہ حیدر موقع پردم توڑگیا جبکہ 25افراد علی حسن، یاسر ،دانیال ،فیضان ،کرم ،رستم، حسین، فیاض،علی زین، ثقلین، ارتضٰی، ثمر، احسن، محسن، سلمان، ارسلان، محسن، عمران، غلام عباس، وقاص ،قربان ،اسد،علی حیدر،حسن رضا،غلام عباس زخمی ہوگئے ، ریسکیو1122نے لاش اور زخمیوں کو ہسپتال منتقل کردیا جبکہ اسسٹنٹ کمشنر جائے حادثہ اور زخمیوں کی عیادت کیلئے ہسپتال پہنچے ،ادھر شورکوٹ سے جھنگ جانے والے نجی بینک کے ملازمین کی گاڑی کو موٹروے ٹوبہ انٹرچینج کے قریب 22 ویلر ٹرالر نے ٹکر مار دی، جس کے نتیجے میں گاڑی میں سوار بینک ملازمین غلام سبطین، راحیل عزیز اور محمد حارث شدید زخمی ہو گئے اور گاڑی بری طرح تباہ ہو گئی ۔دریں اثنا سمندری میں تھانہ صدر کے علاقہ اڈا کوٹاں کے قریب موٹر سائیکل اور ٹریکٹر ٹرالی کے درمیان تصادم میں ٹوبہ ٹیک سنگھ کا رہائشی موٹر سائیکل سوار نور اکبر جاں بحق ہوگیا۔