اٹھارہ ہزاری:تھانے میں 3 ملزم ہتھکڑی سمیت فراروگرفتار

  • فیصل آباد
اٹھارہ ہزاری:تھانے میں 3 ملزم ہتھکڑی سمیت فراروگرفتار

اٹھارہ ہزاری (نمائندہ دنیا)نئے ایس ایچ اوکے استقبال کے دوران مقامی تھانہ سے تین ملزم ہتھکڑی سمیت فرارہوگئے جنہیں دوبارہ گرفتار کرلیا گیا۔

بتایاگیاہے کہ تھانہ اٹھارہ ہزاری کے اے ایس آئی احمدحیات نے چوری کے تین ملزموں عدنان،اظہراورراجو کو گرفتارکرکے نائب محررکے حوالے کیااورخود نئے تعینات ہونے والے ایس ایچ اوکو ویلکم کرنے میں مصروف ہوگئے تواس دوران تینوں ملزم ہتھکڑی سمیت فرار ہو گئے ،جنہیں دوبارہ گرفتار کیاگیا،ضلعی پولیس حکام نے دونوں پولیس ملازمین کوپولیس لائن حاضرکرکے کارروائی شروع کردی۔

 

