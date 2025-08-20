ٹو بہ: 3غیرقانو نی ہاؤسنگ سوسائٹیز ،ایک کمرشل مارکیٹ سیل
ٹو بہ ٹیک سنگھ (ڈسٹرکٹ رپورٹر)ضلع بھر میں غیر قانونی ہاؤسنگ سوسائٹیز اور کمرشل مارکیٹوں کے خلاف کریک ڈاؤن کے دوران چیف آفیسر ضلع کونسل انور بیگ سیال نے کارروائی کرتے ہوئے۔۔۔
تین غیرقانو نی ہاؤسنگ سوسائٹیز کو سربمہر کر دیا، ان میں اضافی آبادی 307 گ ب اور 333 گ ب شامل ہیں، کھیکھہ بنگلہ روڈ پر قائم ایک کمرشل مارکیٹ بھی قواعد کی خلاف ورزی پر سیل کر دی گئی،سی اوانور بیگ سیال نے کہاکہ غیر قانونی ہاؤسنگ سوسائٹیز عوام کے حقوق پر ڈاکا ہیں، ایسی سرگرمیوں کو کسی صورت برداشت نہیں کیا جائے گا،عوام کو دھوکہ دینے والے عناصر کے خلاف بلا امتیاز کارروائی ہوگی۔