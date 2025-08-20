چنیوٹ:مبینہ پولیس مقابلہ،2اغواکار زخمی حالت میں گرفتار
چنیوٹ(ڈسٹرکٹ رپورٹر)تھانہ سٹی کے علاقہ میں مبینہ پولیس مقابلے کے بعد دو اغوا کار زخمی حالت میں پکڑے گئے جبکہ دو مغوی بازیاب کرا لئے گئے۔۔۔
ذرائع کے مطابق تھانہ سٹی چنیوٹ کے علاقہ میں نامعلوم ملزموں نے دو افراد رضوان اور ظفر کو اغوا کر لیا اور ایک کروڑ روپے تاوان کا مطالبہ کیا،اطلاع پر تھانہ سٹی پولیس ایس ایچ اوکلیم اﷲ ہرل نے ٹیم کے ہمراہ کارروائی کرتے ہوئے فیصل آباد روڈ بائی پاس پر ناکہ بندی کی اوردو مشکوک گاڑیوں کو روکنے کی کوشش کی توملزموں نے گاڑیاں روکنے کی بجائے فیصل آباد کی طرف بھگا دیں جن کا پیچھا کیا گیا توملزموں نے تھوڑا آگے جا کر گاڑیاں روک کر پولیس پارٹی پر فائرنگ شروع کردی اور فصلوں میں داخل ہو گئے ، پولیس نے بھی جوابی فائرنگ کی اورفائرنگ رکنے پر سرچ آپریشن کیا گیا تودو ملزم ساتھیوں کی گولیاں لگنے کے باعث زخمی حالت میں ملے جن کو حراست میں لے لیا گیا اوران کے قبضہ سے ناجائز اسلحہ برآمد کر لیا گیا جبکہ گاڑیاں قبضہ میں لے لی گئیں ۔