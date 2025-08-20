صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

جی سی یونیورسٹی کے ترقیاتی اور غیر ترقیاتی بجٹ کی منظوری

  • فیصل آباد
جی سی یونیورسٹی کے ترقیاتی اور غیر ترقیاتی بجٹ کی منظوری

فیصل آباد(سٹاف رپورٹر)گورنمنٹ کالج یونیورسٹی فیصل آباد کی 74 ویں سنڈیکیٹ کا اجلاس وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر رؤف اعظم کی زیر صدارت اولڈ کیمپس کمیٹی روم میں ہوا۔۔۔

 جس میں مالی سال 2025-2026 کے ترقیاتی اور غیر ترقیاتی بجٹ کی منظوری کے ساتھ ساتھ مالی سال 2023- 2024 کے اکاؤنٹس اور مالی سال 2024-2025 کے نظر ثانی شدہ بجٹ کی بھی منظوری دی گئی ۔ اس کے ساتھ ساتھ یونیورسٹی ہٰذا میں پنجاب گورنمنٹ کا جاری کردہ \"کنٹریبیوٹری پنشن فنڈ\" پالیسی اپنانے کی بھی منظوری دی۔ اجلاس میں سیلیکشن بورڈ کی سفارشات پر ٹی ٹی ایس فیکلٹی ممبران کی پروموشن ، اردو میں پروفیسر کی تقرری کی منظوری دی گئی۔ مزید براں یونیورسٹی مین کیمپس کے ساتھ ساتھ حافظ آباد اور چینوٹ سب کیمپسز کے تدریسی و غیرتدریسی عملہ کے کنٹریکٹ میں بھی توسیع کی گئی۔ سینڈیکیٹ نے \"ایڈوانس سٹڈیز اینڈ ریسرچ بورڈ\" کی میٹنگز کی کارروائیوں کی بھی منظوری دی۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

گوجرانوالہ

نوشہرہ ورکاں:ہسپتال میں صفائی ابتر،ڈاکٹرزوعملہ غائب

کمشنر کا ڈویژن کے ڈپٹی کمشنرز کیساتھ خانکی بیراج کا دورہ

سیالکوٹ:خطرناک عمارتوں کو فوری خالی کرانے کا حکم

چیف کمشنر ان لینڈ ریونیو کا ٹیکس آفس پنڈی بھٹیاں کا دورہ

نیشنل انٹر کلب بال اینڈ ڈیک ہاکی چیمپئن شپ اختتام پذیر

مین بازار محلہ انصاریاں، پٹھاناں، راجپوتاں کی تعمیر شروع

آج کے کالمز

ایاز امیر
معافی کا حسین راستہ
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
زیلنسکی کے کارنامے
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
تعلیم: سماجی تفریق کب تک؟
شاہد صدیقی
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
بارشیں ہی بارشیں اورسیلاب ہی سیلاب
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
محمد حسن رضا
670 اموات کا ذمہ دار کون؟
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
ایک جلیل القدر عالم کا انتقال
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر