جی سی یونیورسٹی کے ترقیاتی اور غیر ترقیاتی بجٹ کی منظوری
فیصل آباد(سٹاف رپورٹر)گورنمنٹ کالج یونیورسٹی فیصل آباد کی 74 ویں سنڈیکیٹ کا اجلاس وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر رؤف اعظم کی زیر صدارت اولڈ کیمپس کمیٹی روم میں ہوا۔۔۔
جس میں مالی سال 2025-2026 کے ترقیاتی اور غیر ترقیاتی بجٹ کی منظوری کے ساتھ ساتھ مالی سال 2023- 2024 کے اکاؤنٹس اور مالی سال 2024-2025 کے نظر ثانی شدہ بجٹ کی بھی منظوری دی گئی ۔ اس کے ساتھ ساتھ یونیورسٹی ہٰذا میں پنجاب گورنمنٹ کا جاری کردہ \"کنٹریبیوٹری پنشن فنڈ\" پالیسی اپنانے کی بھی منظوری دی۔ اجلاس میں سیلیکشن بورڈ کی سفارشات پر ٹی ٹی ایس فیکلٹی ممبران کی پروموشن ، اردو میں پروفیسر کی تقرری کی منظوری دی گئی۔ مزید براں یونیورسٹی مین کیمپس کے ساتھ ساتھ حافظ آباد اور چینوٹ سب کیمپسز کے تدریسی و غیرتدریسی عملہ کے کنٹریکٹ میں بھی توسیع کی گئی۔ سینڈیکیٹ نے \"ایڈوانس سٹڈیز اینڈ ریسرچ بورڈ\" کی میٹنگز کی کارروائیوں کی بھی منظوری دی۔