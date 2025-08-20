صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

فیصل آباد(سٹاف رپورٹر)زرعی یونیورسٹی فیصل آباد کے بزنس انکوبیشن سنٹر کی جانب سے مستحکم سمال میڈیم انٹرپرائز ڈویلپمنٹ کے موضوع پر ایک تربیتی ورکشاپ کا انعقاد کیا گیا۔

اسٹریٹجک مینجمنٹ کے ماہر ڈاکٹر سرفراز احمد نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ چھوٹے اور درمیانے درجے کے کاروبار معاشی ترقی اور تخفیف غربت میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ انہوں نے نوجوان کاروباری افراد پر زور دیا کہ وہ پائیدار کاروباری ماڈل کے لیے مناسب منصوبہ بندی کو یقینی بنائیں۔ نوجوان کاروباری افراد کو تنقیدی سوچ اپناتے ہوئے جدید اختراعات پر مبنی کاروبار کا آغاز کرنا چاہیے ۔ انہوں نے کہا کہ نوجوان نسل ملک کی سماجی و معاشی حالت کو بہتر بنانے میں نمایاں کردار ادا کر سکتے ہیں۔ ڈائریکٹر پروفیسر ڈاکٹر افتخار احمد نے کہا کہ جدت پر مبنی کاروباری صلاحیتوں کو اجاگر کرنے اور انہیں کامیاب کاروباری ماڈلز میں تبدیل کرنے کے لیے بزنس انکوبیشن سنٹر بھرپور کوششیں کر رہا ہے ۔ 

 

