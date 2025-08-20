صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سیلابی علاقوں کوآفت زدہ قرارکر زرعی ایمرجنسی نافذکرنے کامطالبہ

  • فیصل آباد
فیصل آباد(سٹاف رپورٹر)کسان بورڈپاکستان کے صدرسردارظفرحسین خاں نے مطالبہ کیاہے کہ سیلاب اور کلاؤڈ برسٹ سے متاثرہ علاقوں کو آفت زدہ قرار دے کر زرعی ایمرجنسی نافذ کی جائے۔

سیلاب کی وجہ سے کسانوں کی کھڑی فصلیں اور مویشی پانی میں بہہ گئے ۔ حکومتیں کسانوں کواگلی فصل کی کاشت کیلئے منظورشدہ اقسام کے بیج اور دیگر زرعی مداخل کی مفت فراہمی یقینی بنائے ، کاشت کاروں کے نقصانات کا ازالہ کیا جائے ۔ متاثرہ لوگوں کو اگلے چھ ماہ تک بجلی کے بل معاف کیے جائیں۔ متاثرہ علاقوں کی بحالی کے اقدامات کیلئے وفاقی اور صوبائی حکومتیں تاحال سنجیدہ دکھائی نہیں دے رہیں۔ سیلاب زدہ علاقوں میں خوراک، پینے کے پانی اور خیموں کی اشد ضرورت ہے ۔ سرکار دعوؤں کے باوجود خال خال ہی کہیں دکھائی دیتی ہے ۔وفاقی اور صوبائی حکومتیں متاثرین کی بحالی کے لیے بھی ہنگامی بنیادوں پر اقدامات کا آغاز کرے ۔ انہوں نے کہاکہ سیلابی علاقوں میں تعفن پھیلنے کی وجہ سے ڈینگی، ملیریا، ہیضہ اور دیگر خطرناک بیماریاں تیزی سے پھیل رہی ہیں، لوگوں کو ادویات میسر نہیں اور طبی عملہ کی شدید کمی ہے ۔ بچوں اور حاملہ خواتین کے لیے تمام علاقوں میں میڈیکل کیمپ بنائے جائیں سرکاری امداد کی تقسیم کی شفاف بنیادوں پر تقسیم نہ ہوئی تو حکمران ذمہ دار ہوں گے ۔

 

