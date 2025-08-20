ٹھیکے پر دیئے ہیلتھ کلینکس پر لیڈی ہیلتھ وزیٹرز کا مالی استحصال
فیصل آباد(سٹاف رپورٹر)ٹھیکے پر دیئے گئے مریم نواز ہیلتھ کلینکس پر لیڈی ہیلتھ وزیٹرز کا مالی استحصال ہونے لگا، ٹھیکیدار سرکاری طے شدہ اجرت 8 گھنٹے ڈیوٹی اور 40 ہزار روپے تنخواہ کے بجائے 12 گھنٹوں کی شفٹ کیلئے 25 ہزار روپے ماہانہ پر بھرتیاں کرنے لگے۔
تفصیلات کے مطابق ضلع بھر میں بنیادی مراکز صحت کی ریویمپنگ کے بعد انہیں مریم نواز ہیلتھ کلینکس کا نام دیا گیا اور ان میں سے بیشتر کلینکس کو ٹھیکیداروں کے حوالے کر دیا گیا۔ مگر ان کنٹریکٹرز نے کلینکس کو منافع بخش کاروبار بنانے کے لیے لیڈی ہیلتھ وزیٹرز کے ساتھ سنگین ناانصافیاں شروع کر دی ہیں۔ سرکاری قواعد و ضوابط کے مطابق ایل ایچ ویز کی تنخواہ 40 ہزار روپے اور ڈیوٹی آٹھ گھنٹے روزانہ مقرر ہے ، لیکن عملی صورتحال اس کے برعکس ہے ۔ ٹھیکیدار 24 گھنٹوں کے دوران 8، 8 گھنٹوں کی تین شفٹیں چلانے کے بجائے بارہ بارہ گھنٹوں کی دو شفٹوں میں مسلسل ڈیوٹی لینے کے ساتھ انہیں 25 سے 30 ہزار روپے سے زیادہ ادا کرنے کو تیار نہیں، جس سے ملازمین معاشی اور ذہنی دباؤ کا شکار ہیں۔ ذرائع کے مطابق متعدد لیڈی ہیلتھ وزیٹرز نے ہیلتھ اتھارٹیز کے مقامی حکام کو بارہا اس صورتحال سے آگاہ کیا گیا، تاہم تاحال کسی قسم کی مؤثر کارروائی عمل میں نہیں لائی گئی۔