صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ٹھیکے پر دیئے ہیلتھ کلینکس پر لیڈی ہیلتھ وزیٹرز کا مالی استحصال

  • فیصل آباد
ٹھیکے پر دیئے ہیلتھ کلینکس پر لیڈی ہیلتھ وزیٹرز کا مالی استحصال

فیصل آباد(سٹاف رپورٹر)ٹھیکے پر دیئے گئے مریم نواز ہیلتھ کلینکس پر لیڈی ہیلتھ وزیٹرز کا مالی استحصال ہونے لگا، ٹھیکیدار سرکاری طے شدہ اجرت 8 گھنٹے ڈیوٹی اور 40 ہزار روپے تنخواہ کے بجائے 12 گھنٹوں کی شفٹ کیلئے 25 ہزار روپے ماہانہ پر بھرتیاں کرنے لگے۔

 تفصیلات کے مطابق ضلع بھر میں بنیادی مراکز صحت کی ریویمپنگ کے بعد انہیں مریم نواز ہیلتھ کلینکس کا نام دیا گیا اور ان میں سے بیشتر کلینکس کو ٹھیکیداروں کے حوالے کر دیا گیا۔ مگر ان کنٹریکٹرز نے کلینکس کو منافع بخش کاروبار بنانے کے لیے لیڈی ہیلتھ وزیٹرز کے ساتھ سنگین ناانصافیاں شروع کر دی ہیں۔ سرکاری قواعد و ضوابط کے مطابق ایل ایچ ویز کی تنخواہ 40 ہزار روپے اور ڈیوٹی آٹھ گھنٹے روزانہ مقرر ہے ، لیکن عملی صورتحال اس کے برعکس ہے ۔ ٹھیکیدار 24 گھنٹوں کے دوران 8، 8 گھنٹوں کی تین شفٹیں چلانے کے بجائے بارہ بارہ گھنٹوں کی دو شفٹوں میں مسلسل ڈیوٹی لینے کے ساتھ انہیں 25 سے 30 ہزار روپے سے زیادہ ادا کرنے کو تیار نہیں، جس سے ملازمین معاشی اور ذہنی دباؤ کا شکار ہیں۔ ذرائع کے مطابق متعدد لیڈی ہیلتھ وزیٹرز نے ہیلتھ اتھارٹیز کے مقامی حکام کو بارہا اس صورتحال سے آگاہ کیا گیا، تاہم تاحال کسی قسم کی مؤثر کارروائی عمل میں نہیں لائی گئی۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

اسلام آباد

پانچ اضلاع میں بغیر ویزا غیر ملکیوں کیخلاف کارروائی کا فیصلہ

وزیر مواصلات گلگت پہنچ گئے، بحالی کے کاموں کا جائزہ

وزیرِ پٹرولیم سے بنگلہ دیشی ہائی کمشنر کی ملاقات،توانائی اور معدنی وسائل میں تعاون پر تبادلہ خیال

انسداد ڈینگی مہم:ڈپٹی کمشنر کا کارکردگی پر برہمی کا اظہار

راولپنڈی ڈویژن میں 1151 واٹر فلٹریشن پلانٹس قیام کی تجویز

انسداد پولیو پروگرام اور یوفون کا آگاہی بڑھانے کیلئے اشتراک کا اعلان

آج کے کالمز

ایاز امیر
معافی کا حسین راستہ
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
زیلنسکی کے کارنامے
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
تعلیم: سماجی تفریق کب تک؟
شاہد صدیقی
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
بارشیں ہی بارشیں اورسیلاب ہی سیلاب
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
محمد حسن رضا
670 اموات کا ذمہ دار کون؟
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
ایک جلیل القدر عالم کا انتقال
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر