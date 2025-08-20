انفیکشیئس بائیو ڈی گریڈ ایبل اور شارپ ویسٹ الگ نہ ہوسکے
فیصل آباد(خصوصی رپورٹر)محکمہ ماحولیات اور محکمہ صحت کی غفلت کے باعث انفیکشیئس بائیو ڈی گریڈ ایبل اور شارپ ویسٹ کو الگ الگ نہ کیا جاسکا دیگر اقسام کے خطرناک ویسٹ کو بھی ایک ہی جگہ پھینکا جارہا ہے۔۔۔
ہسپتالوں میں ضروری انسینریٹرز بھی موجود نہیں ہیں، تفصیلات کے مطابق محکمہ ماحولیات اور محکمہ صحت کی غفلت کے باعث نجی ہسپتالوں میں انسینریٹرز کی موجودگی یقینی نہیں بنائی جاسکی، اصل میں انسینریٹر ایک کنٹینر ہوتا ہے جو بائیولوجیکل کچرے کو تلف کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے انسینریٹر کے استعمال سے میڈیکل ویسٹ کو بیکٹیریا اور وائرس سے پاک کیا جاتا ہے جس کے بعد انفیکشن ہونے یا بیماریاں پھیلنے کے خدشات نہیں رہتے مگر یہاں تو گنگا الٹی ہی بہہ رہی ہے نجی و سرکاری ہسپتالوں سے نکلنے والا میڈیکل ویسٹ یا تو کباڑ خانوں میں فروخت کردیا جاتا ہے یا پھر کچرے کے ڈھیروں پر پھینک دیا جاتا ہے ، ایف ڈبلیو ایم سی کی ڈمپ سائٹ محکمہ صحت اور محکمہ ماحولیات کی غفلت کا پول کھول رہی ہے جہاں پر استعمال شدہ سرنجیں،انجکشنز،خالی بوتلیں،استعمال شدہ بلڈ بیگز اور پٹیوں سمیت دیگر میڈیکل ویسٹ بھی موجود ہے جس سے خطرناک بیماریاں پھیلنے کا مسلسل خدشہ ہے ۔