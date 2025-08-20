صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

انفیکشیئس بائیو ڈی گریڈ ایبل اور شارپ ویسٹ الگ نہ ہوسکے

  • فیصل آباد
انفیکشیئس بائیو ڈی گریڈ ایبل اور شارپ ویسٹ الگ نہ ہوسکے

فیصل آباد(خصوصی رپورٹر)محکمہ ماحولیات اور محکمہ صحت کی غفلت کے باعث انفیکشیئس بائیو ڈی گریڈ ایبل اور شارپ ویسٹ کو الگ الگ نہ کیا جاسکا دیگر اقسام کے خطرناک ویسٹ کو بھی ایک ہی جگہ پھینکا جارہا ہے۔۔۔

ہسپتالوں میں ضروری انسینریٹرز بھی موجود نہیں ہیں، تفصیلات کے مطابق محکمہ ماحولیات اور محکمہ صحت کی غفلت کے باعث نجی ہسپتالوں میں انسینریٹرز کی موجودگی یقینی نہیں بنائی جاسکی، اصل میں انسینریٹر ایک کنٹینر ہوتا ہے جو بائیولوجیکل کچرے کو تلف کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے انسینریٹر کے استعمال سے میڈیکل ویسٹ کو بیکٹیریا اور وائرس سے پاک کیا جاتا ہے جس کے بعد انفیکشن ہونے یا بیماریاں پھیلنے کے خدشات نہیں رہتے مگر یہاں تو گنگا الٹی ہی بہہ رہی ہے نجی و سرکاری ہسپتالوں سے نکلنے والا میڈیکل ویسٹ یا تو کباڑ خانوں میں فروخت کردیا جاتا ہے یا پھر کچرے کے ڈھیروں پر پھینک دیا جاتا ہے ، ایف ڈبلیو ایم سی کی ڈمپ سائٹ محکمہ صحت اور محکمہ ماحولیات کی غفلت کا پول کھول رہی ہے جہاں پر استعمال شدہ سرنجیں،انجکشنز،خالی بوتلیں،استعمال شدہ بلڈ بیگز اور پٹیوں سمیت دیگر میڈیکل ویسٹ بھی موجود ہے جس سے خطرناک بیماریاں پھیلنے کا مسلسل خدشہ ہے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

ملتان

زکریا یونیورسٹی : داخلوں کا ہدف پورا نہ ہوسکا ، تاریخ میں ایک ہفتہ توسیع

سی سی ڈی وہاڑی پولیس ٹیم کو اعلیٰ کارکردگی پر انعامات

بیت المال ،ر الیکشن کمیشن کے دفاتر کیلئے زمین کی شناخت کی ہدایت

ڈاکٹر اعجاز انجم ڈسٹرکٹ ایمرجنسی آفیسر خانیوال تعینات

ٹبہ سلطانپور :اپنی مدد آپ کے تحت شجرکاری مہم کا آغاز

مپیکو کا کریک ڈاؤن، سات افراد بجلی چوری کرتے پکڑے گئے

آج کے کالمز

ایاز امیر
معافی کا حسین راستہ
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
زیلنسکی کے کارنامے
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
تعلیم: سماجی تفریق کب تک؟
شاہد صدیقی
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
بارشیں ہی بارشیں اورسیلاب ہی سیلاب
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
محمد حسن رضا
670 اموات کا ذمہ دار کون؟
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
ایک جلیل القدر عالم کا انتقال
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر