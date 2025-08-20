604 کلو مر دہ مر غیا ں ، 200کلومضرصحت گوشت برآمد
گو جرہ،چنیوٹ ( نما ئندہ دُنیا،ڈسٹرکٹ رپورٹر ) فوڈ اتھارٹی کی ٹیم نے گوجرہ سے مردہ مرغیو ں سے بھرا لوڈر رکشہ پکڑ لیا جبکہ چنیوٹ میں 200کلومضرصحت گوشت برآمدکرلیا۔
بتایاگیاہے کہ فو ڈ سیفٹی آ فیسر ٹوبہ ٹیک سنگھ فہیم یو سف کو اطلا ع ملی کہ چک نمبر 430 ج ب کا احتشا م اپنے لوڈر رکشہ پر علا قہ نوا ں لاہور میں مر دہ مر غیا ں سپلا ئی کرتا ہے ،جس پر انہو ں نے لوڈر رکشہ کو چرا غ آ باد کے قریب روک لیا اور تلا شی لینے پر رکشہ سے 604 کلو مر دہ مر غیا ں برآ مد ہو ئیں ،جس پر پو لیس نے مقدمہ درج کرلیا جبکہ مر دہ مرغیو ں کو تلف کر دیا گیا ،ادھر چنیوٹ میں ڈپٹی ڈائریکٹر آپریشنز ڈاکٹر محمد قاسم رضا اورفوڈ سیفٹی ٹیم نے 200کلو بیمار جانور کا انتہائی مضر صحت گوشت برآمد کر کے بائی پاس کے قریب سیم میں تلف کر دیااورجعلسازی کا مکروہ کاروبار کرنے پر ملزم کیخلاف مقدمہ درج کرا دیا ۔