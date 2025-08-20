فیسکوعملہ بجلی خرابی دورکرنے کے بجائے ٹال مٹول کرنے لگا
فیصل آباد(سٹاف رپورٹر)فیصل آباد الیکٹرک سپلائی کمپنی کے گرڈ سٹیشنز کا عملہ بجلی کی خرابی دور کرنے کے بجائے موسمی جواز پیش کرنے لگا۔
شدید گرمی میں لوڈ شیڈنگ کے دوران شکایت کی صورت میں شہریوں کو سورج کی تپش کم ہونے اور شام ہونے تک انتظار کرنے کا مشورہ دیا جانے لگا۔تفصیلات کے مطابق فیسکو کے ماتحت مختلف گرڈ سٹیشنز اور سب ڈویژنز پر تعینات عملہ بجلی کی خرابیوں کو بروقت دور کرنے کی بجائے ٹال مٹول سے کام لینے لگا ہے ۔ گرڈ سٹیشن ڈھولنوال پر تعینات فورمین قیصر نے اہل علاقہ کی جانب سے بجلی کی بار بار شکایت پر یہ کہہ کر معاملہ مؤخر کر دیا کہ ‘‘ابھی بہت گرمی ہے ، شام کو دیکھیں گے کہ کیا خرابی ہے ، اور اگر زیادہ جلدی ہے تو خود آکر خرابی دور کرلیں’’۔ شہریوں کے مطابق یہ رویہ نہ صرف غیر ذمہ دارانہ ہے بلکہ صارفین کو اذیت میں مبتلا کرنے کے مترادف ہے ، کیونکہ کئی علاقوں میں بجلی بند ہونے سے کاروبار، گھریلو امور اور مریضوں کا علاج تک متاثر ہو رہا ہے ۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ سول لائن ڈویژن اور سرگودھا روڈ سب ڈویژن سمیت متعدد علاقوں میں یہی صورتحال درپیش ہے ، جہاں عملہ بجلی بحالی کے بجائے گرمی اور موسم کا جواز بنا کر ذمہ داری سے پہلو تہی کرتا ہے ۔ غفلت برتنے والے ملازمین کے خلاف فوری کارروائی عمل میں لائی جائے ۔