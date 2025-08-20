صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پیرمحل:آرپی اوکی تھانہ صدرمیں کھلی کچہری ،شکایات سنیں

  • فیصل آباد
پیرمحل(نمائندہ دنیا )آر پی او ذیشان اصغر کی جانب سے تھا نہ صدر پیرمحل میں کھلی کچہری کا انعقاد کیا گیا جس میں سائلین کی کثیر تعدادنے شرکت کرتے ہو ئے مسائل کے حل کیلئے اپنی درخواستیں پیش کیں۔۔۔

 ریجنل پولیس آفیسر نے مذ کورہ درخواستوں کا بغور جائزہ لینے کے بعد ڈی پی او عبادت نثار کو فوری عمل درآمد کر نے کے احکامات کردیئے ، کھلی کچہری کے موقع پر ریجنل پولیس آفیسر نے تھانہ صدر کی صفائی و ستھرائی ، بلڈنگ، فرنٹ ڈیسک ، مال خانہ اور تھانہ کی حوالات میں بند ملزموں کی تفصیل کو بھی چیک کیااور رجسٹر ہائے تھا نہ کی جانچ و پڑتال اور (SIPs)کے تحت دی جانیوالی سہولیات کا بھی جائزہ لیا ، اس موقع پر انہوں نے احکامات جاری کرتے ہو ئے کہا کہ سپیشل انیشیٹو پولیس سٹیشن کے پروٹوکول کو برقرار رکھتے ہو ئے عوام الناس کے سروس ڈیلیوی کے معیار کو اور بھی بہتر بنایا جا ئے ۔

 

