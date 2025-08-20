صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

قبضہ مافیا و تجاوزات کیخلاف آپریشن جاری رکھنے کی ہدایت

  • فیصل آباد
فیصل آباد(خصوصی رپورٹر) ڈائریکٹر جنرل ایف ڈی اے محمد آصف چودھری نے کہا ہے کہ شعبہ جاتی کارکردگی مزید بہتر بنانے کیلئے جدید اصلاحات پر عمل پیرا ہیں، اس سلسلے میں شہریوں کو تیزرفتار سروسز کی فراہمی پر گہری توجہ ہے۔

انہوں نے یہ بات اپنے دفتر میں شہریوں کے مسائل سنتے ہوئے کہی،انہوں نے لوگوں کی درخواستوں کا جائزہ لیتے ہوئے افسروں کو ہدایت کی کہ ہر درخواست گزار کو فوری ریلیف فراہم کیاجائے اور کوئی دفتری کام سے متعلق کو یہ معاملہ بلاجواز زیر التواء نہیں ہونا چاہئے ۔ قبضہ مافیا، تجاوزات، ناجائز تعمیرات اور غیرقانونی کمرشلائزیشن کے خلاف باقاعدگی سے آپریشن جاری رکھیں اس سلسلے میں لوگوں کے شہری حقوق متاثر نہیں ہونے چاہیں۔ انہوں نے غیرقانونی ہاؤسنگ سکیموں کے خلاف بھی نتیجہ خیز کریک ڈاؤن کرنے کی ہدایت کی۔

 

