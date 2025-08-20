صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ڈینگی لارواکی تلفی میں معمولی غفلت بھی ناقابل برداشت:ڈی سی

  • فیصل آباد
ڈینگی لارواکی تلفی میں معمولی غفلت بھی ناقابل برداشت:ڈی سی

فیصل آباد(خصوصی رپورٹر)ڈسٹرکٹ ایمرجنسی رسپانس کمیٹی برائے انسداد ڈینگی کااجلاس ڈپٹی کمشنر کیپٹن(ر)ندیم ناصرکی صدارت میں ہوا۔

ڈپٹی کمشنر نے ضلع بھر میں انسدادی اقدامات کا باریک بینی سے جائزہ لیا اور واضح کیا کہ لاروا کی افزائش کے حوالے سے موجودہ ایام حساس نوعیت کے ہیں لہذا ٹیمیں اپنی آنکھیں کھلی رکھیں۔انہوں نے کہا کہ ہاٹ سپاٹس کی چیکنگ اور لاروا کی تلفی میں معمولی سی بھی غفلت کے متحمل نہیں ہوسکتے ۔ ڈپٹی کمشنر نے ان ڈور اور آؤٹ ڈور ٹیموں کو مزید متحرک کرنے کی ہدایت کی اورکہاکہ ہائی رسک یونین کونسلز میں کلین سویپ ایکٹویٹی کرائی جائے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

سرگودھا

سبزیوں کی قیمتوں میں50فیصد اضافہ:دالیں،چاول اور مرغی کا گوشت بھی مہنگا

سرگودہا ڈویژن میں باقاعدہ طور پر قومی شجر کاری مہم کا آغاز

زرعی مشینری کیلئے بلا سود قرضوں بارے آگاہی سیشن

واسا کی مشینری اور افرادی قوت مکمل طور پر فیلڈ میں متحرک

کلورکوٹ :اے سی کا مریم نواز ہیلتھ کلینک سعید والاکا دورہ

ڈپٹی کمشنر خوشاب کا تحصیل قائد آباد کاچوہا وڑچھہ کا دورہ

آج کے کالمز

ایاز امیر
معافی کا حسین راستہ
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
زیلنسکی کے کارنامے
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
تعلیم: سماجی تفریق کب تک؟
شاہد صدیقی
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
بارشیں ہی بارشیں اورسیلاب ہی سیلاب
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
محمد حسن رضا
670 اموات کا ذمہ دار کون؟
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
ایک جلیل القدر عالم کا انتقال
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر