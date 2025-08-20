ڈینگی لارواکی تلفی میں معمولی غفلت بھی ناقابل برداشت:ڈی سی
فیصل آباد(خصوصی رپورٹر)ڈسٹرکٹ ایمرجنسی رسپانس کمیٹی برائے انسداد ڈینگی کااجلاس ڈپٹی کمشنر کیپٹن(ر)ندیم ناصرکی صدارت میں ہوا۔
ڈپٹی کمشنر نے ضلع بھر میں انسدادی اقدامات کا باریک بینی سے جائزہ لیا اور واضح کیا کہ لاروا کی افزائش کے حوالے سے موجودہ ایام حساس نوعیت کے ہیں لہذا ٹیمیں اپنی آنکھیں کھلی رکھیں۔انہوں نے کہا کہ ہاٹ سپاٹس کی چیکنگ اور لاروا کی تلفی میں معمولی سی بھی غفلت کے متحمل نہیں ہوسکتے ۔ ڈپٹی کمشنر نے ان ڈور اور آؤٹ ڈور ٹیموں کو مزید متحرک کرنے کی ہدایت کی اورکہاکہ ہائی رسک یونین کونسلز میں کلین سویپ ایکٹویٹی کرائی جائے ۔