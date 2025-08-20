کھلاڑیوں میں سٹیرائیڈز کااستعمال خطرناک حد تک بڑھ گیا
فیصل آباد(ذوالقرنین طاہر سے )باڈی بلڈرز، کبڈی کھلاڑیوں اور ایتھلیٹس میں مضر صحت ممنوعہ سٹیرائیڈز کا استعمال خطرناک حد تک بڑھ گیا ہے جبکہ محکمہ صحت اور محکمہ کھیل خاموش تماشائی کا کردار ادا کررہے ہیں۔۔۔
تفصیلات کے مطابق کامیابی کی دوڑ میں ایک دوسرے کو پچھاڑنے اور طاقتور نظر آنے کے لیے کھلاڑی کسی بھی حد تک جانے کو تیار ہوجاتے ہیں، غلط کوچز اور انسٹرکٹرز کے ہاتھوں میں پڑ کر کھلاڑی کارکردگی بڑھانے کے لیے ممنوعہ اور نقصان دہ سٹیرائیڈز ادویات کا استعمال کررہے ہیں، فیصل آباد کے ہر میڈیکل سٹور پر ممنوعہ سٹیرائیڈز ادویات کی وافر مقدار موجود ہے ، بیشتر جم بھی سٹیرائیڈز ادویات کو فوڈ سپلیمنٹ کا نام دے کر سرعام فروخت کررہے ہیں جبکہ نوجوانوں کی بڑی تعداد کھیل کے میدان میں اپنی کارکردگی بڑھانے کے لیے ممنوعہ سٹیرائیڈز ادویات کا استعمال کر رہی ہے اور اب ان کا استعمال خطرناک حد تک بڑھ چکا ہے ، باڈی بلڈنگ کا شوق رکھنے والے نوجوان اپنے وزن میں اضافے اور مسلز کو جلد نمایاں کرنے کے لیے سٹیرائیڈز گولیوں، کیپسولز اور ٹیکہ جات کا استعمال کرتے ہیں جبکہ لوکل سطح پر کوئی ڈوپ ٹیسٹ نہ ہونے کی وجہ سے ان کھلاڑیوں کی نشاندہی بھی نہیں ہوپاتی اورایک دوسرے پر سبقت لے جانے کی دوڑ میں نوجوان اپنی صحت اور پیسہ برباد کررہے ہیں،شہریوں نے متعلقہ حکام سے مطالبہ کیاہے کہ جم کلبز، میڈیکل سٹورز اور فارمیسیز پرغیرقانونی سٹیرائیڈز ادویات کی موجودگی کو چیک کیا جائے اور ان کیخلاف سخت کارروائی کی جائے ۔