سرکاری ہسپتالوں میں ایچ ایم آئی ایس کی ناقص کارکردگی، مریضوں کومشکلات، حکام کو کوسنے لگے

فیصل آباد(بلال احمد سے )سرکاری ہسپتالوں میں آن لائن نظام ایچ ایم آئی ایس (ہسپتال مینجمنٹ انفارمیشن سسٹم) ناقص کارکردگی کے باعث مریضوں کے لیے اذیت کا باعث بننے لگا۔ سرور کی سست رفتار، ادویات کے آن لائن اندراج میں مسائل سے ہسپتالوں میں آنے والے مریض اعلی حکام کو کوسنے لگے۔

تفصیلات کے مطابق ہسپتالوں میں روزانہ ہزاروں مریضوں کا اندراج ہسپتال مینجمنٹ انفارمیشن سسٹم کے ذریعے کیا جاتا ہے لیکن سست رفتار سرور، بار بار سسٹم ہینگ ہونے اور ادویات کے اندراج میں پیچیدگیوں نے مریضوں اور لواحقین کو شدید پریشانی میں مبتلا کررکھا ہے ۔ کئی مریض گھنٹوں لائنوں میں کھڑے رہنے پر مجبور ہیں اور ایمرجنسی کیسز تک متاثر ہو رہے ہیں۔ موجودہ نظام کے تحت مریض کے شناختی کارڈ پر آن لائن اندراج کے بعد سلپ جاری کی جاتی ہے جس کی بنیاد پر ڈاکٹر ان کا چیک اپ کرتے اور آن لائن رجسٹریشن آئی ڈی پر ادویات تجویز کی جاتی ہیں اور مریض کو فارمیسی بھجوا دیا جاتا ہے ، اس سب کے دوران کبھی رجسٹریشن پھنس جاتی ہے تو کبھی ادویات کی انٹری متعدد بار کرنا پڑتی ہے جس سے مریض مزید کوفت کا شکار ہو رہے ہیں۔ ذرائع کے مطابق بعض ہسپتالوں میں ادویات کی فراہمی کے عمل میں بدانتظامی بڑھ گئی ہے ، شہریوں اور مریضوں کے لواحقین نے اعلیٰ حکام سے مطالبہ کیا ہے کہ اس سسٹم کو ہنگامی بنیادوں پر اپ گریڈ کیا جائے تاکہ سہولت کے نام پر اذیت بننے والا یہ نظام اپنے اصل مقاصد کے مطابق عوام کو فائدہ پہنچا سکے ۔

 

