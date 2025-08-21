صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سیلاب سے بچنے کیلئے منصوبہ بندی اور اقدامات ناگزیر :رانا فراز انیس

  • فیصل آباد
چک جھمرہ (نامہ نگار )پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما و ٹکٹ ہولڈر پی پی 98 رانا فراز انیس نے کہا ہے کہ ہر سال آنے والے سیلاب کی تباہ کاریوں سے بچنے کے لیے ہمارے حکمران کب آبی ذخائر بنائیں گے ؟

 کاش گزشتہ 78 سالوں میں ہم نے ہر ادارے میں خود احتسابی کا نظام قائم کیا ہوتا تو آج ایسے نقصانات سے بچ سکتے تھے ۔ انہوں نے کہا کہ دکھ کی اس گھڑی میں پیپلز پارٹی متاثرہ خاندانوں کے ساتھ برابر کے شریک ہے ۔قدرتی آفات اور سیلاب سے مکمل طور پر بچنا ممکن نہیں، لیکن اپنے تحفظ کیلئے عملی منصوبہ بندی اور اقدامات ناگزیر ہیں۔

 

