بلوچنی: اتائی ڈاکٹر عوام کی زندگیوں سے کھیلنے لگے
بلوچنی (نمائندہ دُنیا)بلوچنی اور گردونواح میں اتائی ڈاکٹروں نے عوام کی زندگیوں سے کھیلنا شروع کر دیا۔ میٹرک اور انڈر میٹرک تعلیم یافتہ اتائی خود کو ڈاکٹر ظاہر کر کے سادہ لوح شہریوں کو دونوں ہاتھوں سے لوٹنے میں مصروف ہیں۔
بلوچنی، جوہل اور قریبی دیہاتوں میں اتائی ڈاکٹروں نے کلینک قائم کر رکھے ہیں جہاں وہ غیر معیاری اور لوکل ادویات تجویز کرتے ہیں۔ ان میں سے کئی افراد انجکشن اور ڈرپس بھی لگاتے ہیں اور مریضوں سے منہ مانگے پیسے وصول کرتے ہیں۔ علاج کی بجائے ان کے ہاتھوں مریضوں کی صحت مزید خراب ہو رہی ہے ۔ذرائع کا یہ بھی کہنا ہے کہ بعض متعلقہ افسران بھاری نذرانے لے کر خاموشی اختیار کیے ہوئے ہیں، جس کے باعث یہ اتائی کھلے عام اپنی من مانی جاری رکھے ہوئے ہیں۔عوامی و سماجی حلقوں نے وزیراعلیٰ ، وزیر صحت پنجاب، سی ای او ہیلتھ فیصل آباد، ڈپٹی ڈسٹرکٹ ہیلتھ جڑانوالہ اور دیگر اعلیٰ حکام سے پرزور مطالبہ کیا ہے ان علاقوں میں خصوصی آپریشن کیا جائے ۔