مزدور رہنماوں کی اے سی صدر سے ملاقات مطالبات پیش کیے

  • فیصل آباد
پینسرہ(نمائندہ دنیا)مزدور رہنما وں کی چیئرمین بابا لطیف انصاری کی قیادت میں اے سی صدر ذولقرنین سے ملاقات مطالبات پیش کئے اس موقع پر سیکٹر صدر سدھار شیخ نثار احمد ،ضلعی جنرل سیکریٹری رانا ریاض احمد ،ملک ممتاز و دیگر بھی موجود تھے۔۔۔

 مزدور رہنماوں نے کہا کہ فیکٹری مالکان سے کوئی اختلاف نہیں اپنے قانونی حقوق کی بات کرتے ہیں اجرتوں میں سالانہ اضافہ ،سوشل سکیورٹی کارڈ ،ہیلتھ اینڈ سیفٹی قانون پر عمل اور غیر قانونی تالہ بندی کا خاتمہ بس یہی مطالبات ہیں جو آئینی اور قانونی ہیں ان پر عمل دارامد کروایا جائے تو مزدور فیکٹریاں چلانے کو تیار ہیں ۔

 

