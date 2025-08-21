صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

یونین کونسل سیکرٹری 15 ہزار رشوت لیتے رنگے ہاتھوں گرفتار

  • فیصل آباد
یونین کونسل سیکرٹری 15 ہزار رشوت لیتے رنگے ہاتھوں گرفتار

شورکوٹ (نمائندہ دنیا ) یونین کونسل نمبر 105 کے چک 485 میں تعینات سیکرٹری عمر دراز کو اینٹی کرپشن ٹیم جھنگ نے 15 ہزار روپے رشوت لیتے ہوئے رنگے ہاتھوں گرفتار کر لیا۔

 ملزم نے موضع ﷲ یار جوتہ کے رہائشی محمد رمضان ولد سلطان سے کمپیوٹرائزڈ نقل نکاح نامہ جاری کرنے کے عوض رشوت طلب کی تھی۔ متاثرہ شہری نے شکایت اینٹی کرپشن حکام کو دی جس پر فوری کارروائی کی گئی۔سرکل آفیسر محمد سعید اختر نے ڈائریکٹر اینٹی کرپشن جھنگ کی ہدایت پر ریڈنگ ٹیم کی قیادت کی اور نشاندہی شدہ رقم کی وصولی کے وقت ملزم کو موقع پر ہی دھر لیا۔ موقع سے شواہد اکٹھے کر کے ابتدائی تفتیش کے بعد مقدمہ درج کر لیا گیا۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

سرگودھا

پیرا فورس کا چک نمبر 46 جنوبی میں تجاوزات کیخلاف آپریشن

یونیورسٹی آف سرگودھا اور روٹری کلب میں مفاہمت کی شادداشت پر دستحط

پولیس افسران کی پیشہ ورانہ صلاحیتوں میں اضافے کیلئے تربیتی ورکشاپ

اسسٹنٹ کمشنر کی زیر نگرانی پیر افورس کا شہر کا دورہ،تجاوزات ختم کرنے کے اعلانات

گورنمنٹ شہدائے اے پی ایس ماڈل ہائی سکول کے کلرک کو ترقی کا لیٹر دیا گیا

محمد اشرف کا گورنمنٹ ایم سی ہائی اسکول اور گورنمنٹ پرائمری اسکول نمبر 1 کا دورہ

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
نئے صوبے … میاں عامر محمود کی تجاویز
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
درویش اور اللہ لوگ حکمران
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
خدمت اور سیاست
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
بونیر کے بعد اب کراچی میں تباہی
عمران یعقوب خان
سعود عثمانی
گورا لاہور …(2)
سعود عثمانی
مفتی منیب الرحمٰن
عبرت کی نشانیاں!
مفتی منیب الرحمٰن