یونین کونسل سیکرٹری 15 ہزار رشوت لیتے رنگے ہاتھوں گرفتار
شورکوٹ (نمائندہ دنیا ) یونین کونسل نمبر 105 کے چک 485 میں تعینات سیکرٹری عمر دراز کو اینٹی کرپشن ٹیم جھنگ نے 15 ہزار روپے رشوت لیتے ہوئے رنگے ہاتھوں گرفتار کر لیا۔
ملزم نے موضع ﷲ یار جوتہ کے رہائشی محمد رمضان ولد سلطان سے کمپیوٹرائزڈ نقل نکاح نامہ جاری کرنے کے عوض رشوت طلب کی تھی۔ متاثرہ شہری نے شکایت اینٹی کرپشن حکام کو دی جس پر فوری کارروائی کی گئی۔سرکل آفیسر محمد سعید اختر نے ڈائریکٹر اینٹی کرپشن جھنگ کی ہدایت پر ریڈنگ ٹیم کی قیادت کی اور نشاندہی شدہ رقم کی وصولی کے وقت ملزم کو موقع پر ہی دھر لیا۔ موقع سے شواہد اکٹھے کر کے ابتدائی تفتیش کے بعد مقدمہ درج کر لیا گیا۔