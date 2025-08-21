صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ڈسٹرکٹ جیل ٹوبہ ،قیدیوں کے لواحقین کو ملاقات میں مشکلات

  • فیصل آباد
ڈسٹرکٹ جیل ٹوبہ ،قیدیوں کے لواحقین کو ملاقات میں مشکلات

ٹوبہ ٹیک سنگھ (ڈسٹرکٹ رپورٹر )ڈسٹرکٹ جیل ٹوبہ ٹیک سنگھ میں قیدیوں کے لواحقین کو ملاقات کے دوران مختلف مشکلات کا سامنا ہے ۔

 شہری حلقوں کے مطابق ملاقات کے لیے آنے والے افراد، خصوصاً خواتین، بزرگ اور بچے گھنٹوں انتظار پر مجبور ہوتے ہیں، جس سے انہیں سخت ذہنی اور جسمانی اذیت برداشت کرنا پڑتی ہے ۔عوامی شکایات کے مطابق ملاقات کے اوقات اور انتظامات میں سہولتوں کا فقدان ہے جبکہ رش کی وجہ سے لوگ شدید پریشانی میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ یہ ایک انسانی مسئلہ ہے جس پر فوری توجہ دی جانی چاہیے تاکہ قیدیوں اور ان کے لواحقین کو سہولت میسر آ سکے ۔سول سوسائٹی نمائندگان اور عوامی حلقوں نے مطالبہ کیا ہے کہ جیل حکام ملاقات کے طریقہ کار کو مزید مؤثر بنائیں اور بنیادی سہولتوں کی فراہمی یقینی بنائی جائے ۔ ان کے مطابق اصلاحات نہ صرف لواحقین کو سہولت دیں گی بلکہ قیدیوں کی ذہنی صحت پر بھی مثبت اثر ڈالیں گی۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

لاہور

غیر قانونی کمرشل تعمیرات پر جرمانے کم کرنیکی تجویز

پنجاب فیملی پلاننگ پارٹنرز کوآرڈینیشن فورم تشکیل

بجلی چوروں کیخلاف کارروائیاں ریکوری پر بونس کی منظوری

فوڈ اتھارٹی کا 25،26ء کا 7ارب 70کروڑ کابجٹ منظور

پی ایم ایس منسٹریل کوٹہ فیز ٹو کا امتحان 24اگست کولاہور میں ہوگا

ذہنی معذور شخص پول پر چڑھ گیا، کرنٹ لگنے سے ہلاک

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
نئے صوبے … میاں عامر محمود کی تجاویز
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
درویش اور اللہ لوگ حکمران
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
خدمت اور سیاست
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
بونیر کے بعد اب کراچی میں تباہی
عمران یعقوب خان
سعود عثمانی
گورا لاہور …(2)
سعود عثمانی
مفتی منیب الرحمٰن
عبرت کی نشانیاں!
مفتی منیب الرحمٰن