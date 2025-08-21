ڈسٹرکٹ جیل ٹوبہ ،قیدیوں کے لواحقین کو ملاقات میں مشکلات
ٹوبہ ٹیک سنگھ (ڈسٹرکٹ رپورٹر )ڈسٹرکٹ جیل ٹوبہ ٹیک سنگھ میں قیدیوں کے لواحقین کو ملاقات کے دوران مختلف مشکلات کا سامنا ہے ۔
شہری حلقوں کے مطابق ملاقات کے لیے آنے والے افراد، خصوصاً خواتین، بزرگ اور بچے گھنٹوں انتظار پر مجبور ہوتے ہیں، جس سے انہیں سخت ذہنی اور جسمانی اذیت برداشت کرنا پڑتی ہے ۔عوامی شکایات کے مطابق ملاقات کے اوقات اور انتظامات میں سہولتوں کا فقدان ہے جبکہ رش کی وجہ سے لوگ شدید پریشانی میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ یہ ایک انسانی مسئلہ ہے جس پر فوری توجہ دی جانی چاہیے تاکہ قیدیوں اور ان کے لواحقین کو سہولت میسر آ سکے ۔سول سوسائٹی نمائندگان اور عوامی حلقوں نے مطالبہ کیا ہے کہ جیل حکام ملاقات کے طریقہ کار کو مزید مؤثر بنائیں اور بنیادی سہولتوں کی فراہمی یقینی بنائی جائے ۔ ان کے مطابق اصلاحات نہ صرف لواحقین کو سہولت دیں گی بلکہ قیدیوں کی ذہنی صحت پر بھی مثبت اثر ڈالیں گی۔