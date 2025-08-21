صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

چنیوٹ: 130 فوڈ پوائنٹس کی چیکنگ ، بھاری جر مانے

  • فیصل آباد
چنیوٹ: 130 فوڈ پوائنٹس کی چیکنگ ، بھاری جر مانے

چنیوٹ (ڈسٹرکٹ رپورٹر )ڈی جی پنجاب فوڈ اتھارٹی محمد عاصم جاوید کی ہدایات پر ملاوٹ مافیا کے خلاف کارروائیاں جاری ہیں۔ ڈپٹی ڈائریکٹر آپریشنز ڈاکٹر محمد قاسم رضا کی سربراہی میں فوڈ سیفٹی ٹیموں نے ضلع بھر میں کریک ڈاؤن کیا۔

کارروائی کے دوران 47 دودھ بردار گاڑیوں سمیت 130 فوڈ پوائنٹس کی چیکنگ کی گئی، جن میں متعدد پوائنٹس کو مزید بہتری کے لیے اصلاحی نوٹسز جاری کیے گئے ۔ قوانین کی سنگین خلاف ورزیوں پر ایک لاکھ 61 ہزار روپے کے جرمانے عائد کیے گئے ۔علاوہ ازیں کریانہ سٹورز سے حاصل کردہ پانی اور بیسن کے نمونے فیل ہونے پر 10 کلو ناقص بیسن اور 180 لٹر غیر معیاری پانی تلف کیا گیا، جبکہ مالکان کو بھاری جرمانے بھی کیے گئے ۔ اسی طرح مختلف کارروائیوں کے دوران 9 کلو سے زائد ایکسپائرڈ مصنوعات برآمد کرکے تلف کر دی گئیں۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کراچی

تیاری نہ ہونے کاالزام سیاسی پوائنٹ اسکورنگ،وزیربلدیات

نالوں کی صفائی کے نام پر دھوکا دیاگیا،منعم ظفر

قوم کو پتا ہونا چاہیے ملک کادفاع مضبوط ہاتھوں میں ہے ،گورنر

بارش نہیں کے الیکٹرک کاانفرااسٹرکچرمسئلہ قرار

ہمارے ٹیکسوں سے شہر نہیں جائیدادیں بنائی گئیں،آفاق احمد

واٹرکارپوریشن کے نکاسی آب کے ہنگامی اقدامات جاری

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
نئے صوبے … میاں عامر محمود کی تجاویز
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
درویش اور اللہ لوگ حکمران
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
خدمت اور سیاست
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
بونیر کے بعد اب کراچی میں تباہی
عمران یعقوب خان
سعود عثمانی
گورا لاہور …(2)
سعود عثمانی
مفتی منیب الرحمٰن
عبرت کی نشانیاں!
مفتی منیب الرحمٰن