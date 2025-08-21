چنیوٹ: 130 فوڈ پوائنٹس کی چیکنگ ، بھاری جر مانے
چنیوٹ (ڈسٹرکٹ رپورٹر )ڈی جی پنجاب فوڈ اتھارٹی محمد عاصم جاوید کی ہدایات پر ملاوٹ مافیا کے خلاف کارروائیاں جاری ہیں۔ ڈپٹی ڈائریکٹر آپریشنز ڈاکٹر محمد قاسم رضا کی سربراہی میں فوڈ سیفٹی ٹیموں نے ضلع بھر میں کریک ڈاؤن کیا۔
کارروائی کے دوران 47 دودھ بردار گاڑیوں سمیت 130 فوڈ پوائنٹس کی چیکنگ کی گئی، جن میں متعدد پوائنٹس کو مزید بہتری کے لیے اصلاحی نوٹسز جاری کیے گئے ۔ قوانین کی سنگین خلاف ورزیوں پر ایک لاکھ 61 ہزار روپے کے جرمانے عائد کیے گئے ۔علاوہ ازیں کریانہ سٹورز سے حاصل کردہ پانی اور بیسن کے نمونے فیل ہونے پر 10 کلو ناقص بیسن اور 180 لٹر غیر معیاری پانی تلف کیا گیا، جبکہ مالکان کو بھاری جرمانے بھی کیے گئے ۔ اسی طرح مختلف کارروائیوں کے دوران 9 کلو سے زائد ایکسپائرڈ مصنوعات برآمد کرکے تلف کر دی گئیں۔