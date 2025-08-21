ایف ڈبلیو ایم سی کی نجکاری کے باوجود صفائی کی صورتحال خراب
فیصل آباد (خصوصی رپورٹر)ایف ڈبلیو ایم سی کی نجکاری کے باوجود بیشتر علاقوں میں صفائی کی ناقص صورتحال بہتر نہ ہوسکی۔ ٹھیکیداری نظام میں ماہانہ بل کی تیاری تو کی جارہی ہے۔۔۔
لیکن نہ افرادی قوت میں اضافہ ہوا اور نہ ہی صفائی کے انتظامات بہتر بنائے گئے ۔فیصل آباد ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کی نجکاری کے بعد توقع تھی کہ صفائی کی صورتحال میں واضح بہتری آئے گی، تاہم عملی طور پر خاطر خواہ نتائج سامنے نہیں آسکے ۔ پسماندہ اور دیہی علاقوں میں اب بھی صفائی کی وہی پرانی صورتحال ہے جبکہ شہری علاقوں میں کسی حد تک بہتری نظر آتی ہے ۔ذرائع کے مطابق ٹھیکیداری نظام رائج ہونے کے باوجود افرادی قوت میں کمی کے باعث مسائل حل نہیں ہو رہے ۔ ڈپٹی کمشنر کی جانب سے ناقص کارکردگی پر بعض مانیٹرنگ افسران کو معطل کر کے نئے افسران تعینات کیے جا رہے ہیں، تاہم ماہرین کا کہنا ہے کہ جب تک ویسٹ ورکرز کی تعداد میں اضافہ نہیں کیا جاتا اس وقت تک صفائی کی صورتحال بہتر بنانا ممکن نہیں۔