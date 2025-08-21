صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ایف ڈبلیو ایم سی کی نجکاری کے باوجود صفائی کی صورتحال خراب

  • فیصل آباد
ایف ڈبلیو ایم سی کی نجکاری کے باوجود صفائی کی صورتحال خراب

فیصل آباد (خصوصی رپورٹر)ایف ڈبلیو ایم سی کی نجکاری کے باوجود بیشتر علاقوں میں صفائی کی ناقص صورتحال بہتر نہ ہوسکی۔ ٹھیکیداری نظام میں ماہانہ بل کی تیاری تو کی جارہی ہے۔۔۔

 لیکن نہ افرادی قوت میں اضافہ ہوا اور نہ ہی صفائی کے انتظامات بہتر بنائے گئے ۔فیصل آباد ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کی نجکاری کے بعد توقع تھی کہ صفائی کی صورتحال میں واضح بہتری آئے گی، تاہم عملی طور پر خاطر خواہ نتائج سامنے نہیں آسکے ۔ پسماندہ اور دیہی علاقوں میں اب بھی صفائی کی وہی پرانی صورتحال ہے جبکہ شہری علاقوں میں کسی حد تک بہتری نظر آتی ہے ۔ذرائع کے مطابق ٹھیکیداری نظام رائج ہونے کے باوجود افرادی قوت میں کمی کے باعث مسائل حل نہیں ہو رہے ۔ ڈپٹی کمشنر کی جانب سے ناقص کارکردگی پر بعض مانیٹرنگ افسران کو معطل کر کے نئے افسران تعینات کیے جا رہے ہیں، تاہم ماہرین کا کہنا ہے کہ جب تک ویسٹ ورکرز کی تعداد میں اضافہ نہیں کیا جاتا اس وقت تک صفائی کی صورتحال بہتر بنانا ممکن نہیں۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

سرگودھا

پیرا فورس کا چک نمبر 46 جنوبی میں تجاوزات کیخلاف آپریشن

یونیورسٹی آف سرگودھا اور روٹری کلب میں مفاہمت کی شادداشت پر دستحط

پولیس افسران کی پیشہ ورانہ صلاحیتوں میں اضافے کیلئے تربیتی ورکشاپ

اسسٹنٹ کمشنر کی زیر نگرانی پیر افورس کا شہر کا دورہ،تجاوزات ختم کرنے کے اعلانات

گورنمنٹ شہدائے اے پی ایس ماڈل ہائی سکول کے کلرک کو ترقی کا لیٹر دیا گیا

محمد اشرف کا گورنمنٹ ایم سی ہائی اسکول اور گورنمنٹ پرائمری اسکول نمبر 1 کا دورہ

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
نئے صوبے … میاں عامر محمود کی تجاویز
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
درویش اور اللہ لوگ حکمران
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
خدمت اور سیاست
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
بونیر کے بعد اب کراچی میں تباہی
عمران یعقوب خان
سعود عثمانی
گورا لاہور …(2)
سعود عثمانی
مفتی منیب الرحمٰن
عبرت کی نشانیاں!
مفتی منیب الرحمٰن