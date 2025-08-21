صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

صفائی کے ناقص انتظامات ،جڑانوالہ کے کنٹریکٹر کو نوٹس

  • فیصل آباد
جڑانوالہ (نمائندہ دنیا )ڈپٹی کمشنر فیصل آباد کیپٹن ریٹائرڈ ندیم ناصر کا اظہار برہمی،صفائی ستھرائی کے ناقص انتظامات پر جڑانوالہ کے کنٹریکٹر کو نوٹس جاری، یونین کونسلز کو مکمل زیرو ویسٹ بنانے کی ہدایت۔

کیپٹن ریٹائرڈ ندیم ناصر نے تحصیل جڑانوالہ میں صفائی کے ناقص انتظامات پر اظہار برہمی کا اظہار کیا اورکنٹریکٹر کو نوٹس جاری کرتے ہوئے ہدایت جاری کی ہے کہ وہ اپنا قبلہ درست کر لیں بصورت دیگر بھاری جرمانوں کیساتھ کنٹریکٹ بھی منسوخ ہونگے ۔ڈپٹی کمشنر ندیم ناصر کا کہنا ہے کہ جڑانوالہ میں صفائی ستھرائی کے ناقص انتظامات کسی صورت برداشت نہیں ۔

 

