صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ٹو بہ :پیرا کی کارروائیاں شروع ، گراں فروشی پر چالان کئے

  • فیصل آباد
ٹو بہ :پیرا کی کارروائیاں شروع ، گراں فروشی پر چالان کئے

ٹو بہ ٹیک سنگھ (ڈسٹرکٹ رپورٹر )پنجاب انفورسمنٹ ریگولیٹری اتھارٹی(پیرا) نے ضلع بھر میں کام کا آغاز کر دیا ہے ، سب ڈویژنل انفورسمنٹ آفیسر صدف ارشاد نے 10 سکواڈ تشکیل دے دئیے ہیں۔۔۔

 جو روزانہ کی بنیاد پر بازاروں کے دورے کریں گے اور تجاوزات، پرائس کنٹرول اور ذخیرہ اندوزوں کے خلاف کارروائیاں کریں گے ،اس سلسلے میں پیرا فورس سکواڈ نے مختلف بازاروں میں آپریشن کرتے ہوئے ناجائز تجاوزات ہٹائیں اور گراں فروشی کے خلاف چالان کیے ،سب ڈویژنل انفورسمنٹ آفیسر صدف ارشاد نے کہا کہ عوام کو ریلیف فراہم کرنا اولین ترجیح ہے ، اس مقصد کے لیے بلا امتیاز کارروائیاں جاری رہیں گی،انہوں نے دکانداروں کو سختی سے ہدایت کی کہ وہ 4فٹ کی حددو کے اندر رہیں ،انہوں نے کہا کہ پیرا فورس کی کارروائیاں بلاامتیاز جاری رہیں گی تاکہ شہریوں کو سرکاری نرخوں پر معیاری اشیائدستیاب ہوں اور عوام کو حقیقی معنوں میں ریلیف پہنچایا جا سکے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کراچی

تیاری نہ ہونے کاالزام سیاسی پوائنٹ اسکورنگ،وزیربلدیات

نالوں کی صفائی کے نام پر دھوکا دیاگیا،منعم ظفر

قوم کو پتا ہونا چاہیے ملک کادفاع مضبوط ہاتھوں میں ہے ،گورنر

بارش نہیں کے الیکٹرک کاانفرااسٹرکچرمسئلہ قرار

ہمارے ٹیکسوں سے شہر نہیں جائیدادیں بنائی گئیں،آفاق احمد

واٹرکارپوریشن کے نکاسی آب کے ہنگامی اقدامات جاری

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
نئے صوبے … میاں عامر محمود کی تجاویز
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
درویش اور اللہ لوگ حکمران
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
خدمت اور سیاست
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
بونیر کے بعد اب کراچی میں تباہی
عمران یعقوب خان
سعود عثمانی
گورا لاہور …(2)
سعود عثمانی
مفتی منیب الرحمٰن
عبرت کی نشانیاں!
مفتی منیب الرحمٰن