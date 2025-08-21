ٹو بہ :پیرا کی کارروائیاں شروع ، گراں فروشی پر چالان کئے
ٹو بہ ٹیک سنگھ (ڈسٹرکٹ رپورٹر )پنجاب انفورسمنٹ ریگولیٹری اتھارٹی(پیرا) نے ضلع بھر میں کام کا آغاز کر دیا ہے ، سب ڈویژنل انفورسمنٹ آفیسر صدف ارشاد نے 10 سکواڈ تشکیل دے دئیے ہیں۔۔۔
جو روزانہ کی بنیاد پر بازاروں کے دورے کریں گے اور تجاوزات، پرائس کنٹرول اور ذخیرہ اندوزوں کے خلاف کارروائیاں کریں گے ،اس سلسلے میں پیرا فورس سکواڈ نے مختلف بازاروں میں آپریشن کرتے ہوئے ناجائز تجاوزات ہٹائیں اور گراں فروشی کے خلاف چالان کیے ،سب ڈویژنل انفورسمنٹ آفیسر صدف ارشاد نے کہا کہ عوام کو ریلیف فراہم کرنا اولین ترجیح ہے ، اس مقصد کے لیے بلا امتیاز کارروائیاں جاری رہیں گی،انہوں نے دکانداروں کو سختی سے ہدایت کی کہ وہ 4فٹ کی حددو کے اندر رہیں ،انہوں نے کہا کہ پیرا فورس کی کارروائیاں بلاامتیاز جاری رہیں گی تاکہ شہریوں کو سرکاری نرخوں پر معیاری اشیائدستیاب ہوں اور عوام کو حقیقی معنوں میں ریلیف پہنچایا جا سکے ۔