گڑھ مہاراجہ (نمائندہ دنیا)احمد پور سیال میں بھی کلینک آن ویلز کی ٹیم نے ڈاکٹر میاں ابوذر عباس فریدکا کی نگرانی میں محلہ سعید آباد میں محمد حسین صدقانہ مرحوم کے مکان پر فری میڈیکل کیمپ لگایاجس سے مریضوں کی ایک بڑی تعداد نے استفادہ کیا۔ کیمپ میں آنے والے مریضوں کے فری طبی معائنہ کے ساتھ ساتھ مفت ادویات بھی دی گئیں ۔

