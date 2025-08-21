صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پی ٹی آئی اپنے کردار کی وجہ سے ختم ہوچکی :عمراحمدمنے خان

  • فیصل آباد
پی ٹی آئی اپنے کردار کی وجہ سے ختم ہوچکی :عمراحمدمنے خان

فیصل آباد(سٹی رپورٹر)مسلم لیگ ن کے رہنما بیرسٹر عمراحمدمنے خان نے کہاہے کہ 2018میں سازش کے تحت اقتدارمیں آ نے والی پی ٹی آئی اپنے کردار کی وجہ سے ختم ہوچکی ہے وفاقی اورپنجاب حکومت نے ڈیڑھ برس میں ملک اورعوامی مشکلات ختم کرنے کے لیے جو عملی اقدامات کیے ہیں اس پرعوام مطمئن ہیں۔

مسلم لیگ ن کے رہنما بیرسٹر عمراحمدمنے خان نے کہاہے کہ 2018میں سازش کے تحت اقتدارمیں آ نے والی پی ٹی آئی اپنے کردار کی وجہ سے ختم ہوچکی ہے وفاقی اورپنجاب حکومت نے ڈیڑھ برس میں ملک اورعوامی مشکلات ختم کرنے کے لیے جو عملی اقدامات کیے ہیں اس پرعوام مطمئن ہیں۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

لاہور

غیر قانونی کمرشل تعمیرات پر جرمانے کم کرنیکی تجویز

پنجاب فیملی پلاننگ پارٹنرز کوآرڈینیشن فورم تشکیل

بجلی چوروں کیخلاف کارروائیاں ریکوری پر بونس کی منظوری

فوڈ اتھارٹی کا 25،26ء کا 7ارب 70کروڑ کابجٹ منظور

پی ایم ایس منسٹریل کوٹہ فیز ٹو کا امتحان 24اگست کولاہور میں ہوگا

ذہنی معذور شخص پول پر چڑھ گیا، کرنٹ لگنے سے ہلاک

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
نئے صوبے … میاں عامر محمود کی تجاویز
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
درویش اور اللہ لوگ حکمران
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
خدمت اور سیاست
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
بونیر کے بعد اب کراچی میں تباہی
عمران یعقوب خان
سعود عثمانی
گورا لاہور …(2)
سعود عثمانی
مفتی منیب الرحمٰن
عبرت کی نشانیاں!
مفتی منیب الرحمٰن