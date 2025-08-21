پی ٹی آئی اپنے کردار کی وجہ سے ختم ہوچکی :عمراحمدمنے خان
فیصل آباد(سٹی رپورٹر)مسلم لیگ ن کے رہنما بیرسٹر عمراحمدمنے خان نے کہاہے کہ 2018میں سازش کے تحت اقتدارمیں آ نے والی پی ٹی آئی اپنے کردار کی وجہ سے ختم ہوچکی ہے وفاقی اورپنجاب حکومت نے ڈیڑھ برس میں ملک اورعوامی مشکلات ختم کرنے کے لیے جو عملی اقدامات کیے ہیں اس پرعوام مطمئن ہیں۔
