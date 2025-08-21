صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

  • فیصل آباد
شہری پر تشدد ، نازیبا ویڈیو بنانیوالے 2ملز موں کیخلاف مقدمہ

فیصل آباد(سٹاف رپورٹر)شہری کو تشدد کرکے نازیبا ویڈیو بنانے والے دو ملزمان کیخلاف مقدمہ درج کرلیا گیا۔تھانہ ڈی ٹائپ کالونی کے علاقہ محمد علی ٹاؤن میں شاہ زیب نے پولیس کو دی گئی۔۔۔

 درخواست میں مؤقف اختیار کیا کہ دو ملز موں نے جھگڑے کے بعد اسے زبردستی قابو کرلیا اور تشدد کا نشانہ بنانے کے ساتھ ساتھ اس کی نازیبا ویڈیوز بھی بناتے رہے جس پر ایس ایچ او تھانہ ڈی ٹائپ محمد ریاض نے کارروائی کرتے ہوئے مقدمہ درج کرنے کے بعد ایک ملزم کو حراست میں لے لیا جبکہ دوسرے کی تلاش جاری ہے ۔

 

