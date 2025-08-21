صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ماموں کانجن:شادی شدہ خاتون کو 2 بچوں سمیت اغوا کرنے پرمقدمہ

  • فیصل آباد
ماموں کانجن( نمائندہ دنیا )نواحی گاؤں 497گ ب کے رہائشی غلام عباس کی شادی شدہ بہن (م) بی بی کو گھر سے دو بچوں فرحان ،ارمان سمیت نامعلوم افراد نے اغوا کر لیا اور جاتے ہوئے نقدی رقم ایک لاکھ روپے اور ڈیڑھ تولہ طلائی زیورات بھی لے اڑے مقامی پولیس نے مقدمہ درج کر کے کارر وائی کا آغاز کردیا گیا۔

