چناب نگر:من مانی قیمتوں پر ناقص،پاؤڈر والادودھ بکنے لگا
چناب نگر (نامہ نگار)شہر اور گردونواح میں دودھ فروشوں کی اجارہ داری قائم ہوگئی، من مانی قیمتوں پر ناقص اور پاؤڈر سے تیار کردہ دودھ فروخت کیا جا رہا ہے ۔
پاوڈر مکس دودھ 200 روپے فی کلو جبکہ دکاندار اسے مزید منافع کما کر 160 روپے فی کلو میں عوام کو فروخت کر رہے ہیں۔ ناقص دودھ کے استعمال سے شہری مختلف موذی امراض میں مبتلا ہو رہے ہیں۔گوالے دیہات سے دودھ خرید کر لانے کے بعد ڈیری فارمز پر مشینوں کے ذریعے اس سے کریم نکال دیتے ہیں اور باقی ماندہ دودھ میں پاؤڈر مکس کر کے شہریوں کو سپلائی کرنے لگے ہیں۔ بیشتر دکاندار جانوروں کے دودھ کی بجائے پاؤڈر سے تیار کردہ دودھ بیچ رہے ہیں، جسے وہ من مرضی کے نرخوں پر فروخت کر کے شہریوں کو لوٹ رہے ہیں۔عوامی حلقوں کا کہنا ہے دودھ فروشوں، ڈیری فارم مالکان اور ہول سیل سپلائرز کو ناقص اور غیر معیاری دودھ مہنگے داموں فروخت کرنے کی کھلی چھٹی دے دی گئی ہے ۔شہریوں نے ڈپٹی کمشنر، فوڈ اتھارٹی اور محکمہ صحت سے مطالبہ کیا ہے کہ دودھ فروش مافیا کے خلاف سخت کارروائی کی جائے ۔