آزادی کی کی قدر فلسطینیوں سے پو چھو:آزاد علی تبسم ،بڑی قربانیوں سے ملی:رانا شعیب
چک جھمرہ (نامہ نگار )یومِ آزادی پر کمیٹی ہال میں پرچم کشائی کی گئی جبکہ دوسری بڑی تقریب مسلم لیگ (ن) کے مرکزی سیکرٹریٹ میں منعقد ہوئی۔۔۔
جس کی صدارت ضلعی جنرل سیکرٹری اور ٹکٹ ہولڈر حلقہ این اے 95 آزاد علی تبسم نے کی۔ مہمانِ خصوصی ٹکٹ ہولڈر پی پی 97 رانا شعیب ادریس تھے ۔آزاد علی تبسم نے کہا ‘‘آزادی کی اصل قدر جاننا چاہتے ہو تو کشمیر، فلسطین اور شام جیسے ملکوں کے عوام سے پوچھو کہ آزادی کیا ہوتی ہے ۔ اس آزادی میں اقلیتی برادری خصوصاً مسیحی کمیونٹی کا نمایاں کردار ہے ۔’’رانا شعیب ادریس نے اپنے خطاب میں کہا کہ ‘‘آزادی قربانیوں کے بعد ملی، عزت و جان لٹا کر یہ وطن حاصل کیا گیا۔تقریب کے اختتام پرکیک کاٹا گیا اور ملک کی سلامتی، استحکام اور ترقی کے لیے خصوصی دعا کی گئی۔